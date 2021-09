Per celebrar els 50 anys de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el campus de Manresa de la institució ha preparat per a diumenge la caminada UPCamina. Georuta per Manresa, que proposa visitar punts d’interès amb informació sobre la geologia del pla de Bages, la història de la mineria de la potassa, les roques ornamentals de la ciutat i la Séquia tot fent una passejada.

Es tracta d’una ruta circular i el recorregut total és d’uns 10 km però també és possible fer dues variants més curtes, d’uns 6 km cadascuna. Cal haver fet la inscripció prèvia. Aquesta georuta quedarà retolada de forma permanent i es podrà fer de forma autònoma amb una àudioguia de l’aplicació per a mòbils sizi.TRAVEL.