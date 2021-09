Per tal d’analitzar la situació del municipalisme d’esquerres, Comunistes de Catalunya a Manresa organitza aquest dissabte un sessió amb l’enunciat Com transformar des dels municipis. Tindrà lloc a les 12 del migdia a la terrassa de l’Espai Roig (c. de la Mel, 8, 1r pis) amb Mercedes Vidal, coordinadora general d’EUiA; Juanan Geraldés; coordinador de Més País Catalunya; José Maria Osuna, alcalde de Ripollet; Roser Alegre, regidora de Fem Manresa, i Ricard Ribera, coordinador d’EUiA del Bages.