El Museu de la Tècnica acull avui i demà la 5a edició de la Fira del Playmobil a Manresa, després d’un parèntesi d’un any per la pandèmia. La fira s’ha pogut tornar a fer gràcies a l’associació Click & Clack, Kanko.cat i el Parc de la Séquia. Com ja va avançar aquest diari, tindrà de nou el Click Amagat –que consisteix a trobar a cada diorama un Playmobil que no li correspon– i amb el concurs d’Instagram sota el hashtag #firaclickmanresa2021. També hi haurà un mercat per poder adquirir les conegudes peces. Fins ahir, prop d’un miler de persones ja havien comprat una entrada per visitar l’exposició.

La fira serà de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. L’exposició consta de 10 diorames creats per l’associació Click & Clack de temàtiques molt variades. Les entrades es poden comprar anticipadament a la pàgina web parcdelasequia.cat, o el mateix dia, a la taquilla del Museu de la Tècnica.

Ahir a la tarda es va fer la presentació, on va participar la regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament, Anna Crespo, que va destacar la importància de tornar a realitzar actes com aquest en instal·lacions culturals, tot posant èmfasi en la cultura segura. Va destacar de l’exposició que «és un plaer poder-se fixar en els petits detalls, veure recreacions de llocs històrics i picades d’ullet a la realitat actual». Alexis Andreu, de l’Associació Click & Clack, organitzador de la fira, va explicar que és el tercer any que se celebra al museu manresà, que aquesta és la primera fira que fan després de la pandèmia, i que estan molt il·lusionats per tornar-hi perquè és una cita que està força consolidada. Finalment, Eudald Serra, director del Museu de la Tècnica de Manresa, va remarcar la importància que als museus s’hi celebrin esdeveniments que agradin a tots els públics. També va destacar que aquest és el primer any que s’han posat a la venda les entrades prèviament, i que gairebé mil persones ja la tenen per visitar l’exposició aquests dos dies.