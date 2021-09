Més de 18.000 dones ateses, més de 350 tallers, prop de 20.000 alumnes en les activitats específiques per a ells, 25 edicions de la commemoració del 8 de març i 15 de la del 25 de novembre. Són algunes de les xifres que va aportar l’alcalde Marc Aloy del primer quart de segle de vida del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig en un acte, ahir al vespre, en què va ser definit com un referent en la lluita per la igualtat. A Manresa, a la comarca i també a Catalunya.

La commemoració, que va aplegar prop de 200 persones al teatre Conservatori i va acabar amb l’actuació musical d’Elena Gadel (veu) i Marta Robles (guitarra flamenca), amb l’espectacle Les dones de la meva vida, va rebre els assistents al vestíbul amb un regal: una taula amb bosses de roba amb missatges com Prou a la violència masclista i Sigues tal com ets!, que qui va voler es va endur. A dins, mentre entrava la gent, es va projectar un vídeo que recollia en imatges els 25 anys del SIAD. Ja amb tothom al seu lloc i amb els llums apagats, l’actriu Tàtels Pérez va fer de mestra de cerimònia per repassar la biografia del servei municipal, que va alternar amb la lectura d’un parell d’escrits de l’escriptora Montserrat Roig, que dona nom al SIAD, sobre el feminisme i sobre la tendència a convertir el físic de la dona en tema de conversa (en el cas de l’escriptora, ho eren sovint les seves cames). L’alcalde Aloy i la regidora de feminismes i LGTBI, Cristina Cruz, van disculpar l’absència de la consellera d’Igualtat i feminismes de la Generalitat, Tània Verge, que tenia previst visitar Manresa ahir però que es va absentar arran de la suspensió dels actes del Govern per la detenció del president Carles Puigdemont.

Cruz va recordar les regidores Emma Vila, Anna Torres, Núria Sensat i el regidor Josep Ramon Mora que van fer possible el SIAD, que va definir com «un referent de les polítiques de la ciutat». Va ser la primera que va expressar el seu agraïment a la feina feta pel servei. També ho va fer la diputada delegada de Polítiques d’Igualtat de la Diputació, Alba Barnusell, que va posar en relleu que el SIAD «va ser un dels primers centres» dedicats a lluitar per la igualtat de les dones «i un dels pioners a la província de Barcelona. Sou un referent», va afirmar. Aloy també va manifestar el seu agraïment al SIAD. Abans del concert, un vídeo en va explicar la feina que du a terme basada en tres pilars: informar, assessorar i formar sobre els temes que interessin les dones del municipi.