Saps que el sòl agrícola de l’horta del Poal, a Manresa, probablement es va formar fa més de 100.000 anys? T’has preguntat mai què hi feia una gravera al turó del Puigberenguer quan s’hauria de trobar més aviat a la llera del riu Cardener? T’has fixat quina pedra presideix el Casino de Manresa i la Casa Lluvià? La geologia del pla de Bages genera interès, i el patrimoni industrial i miner també. Es va constatar ahir amb la participació de gairebé 200 persones a la caminada que va estrenar la UPC amb motiu del seu cinquantè aniversari. La georuta per Manresa va ser un èxit, i a partir d’ara queda retolada de forma permanent i es pot fer de manera autònoma amb una audioguia de l’aplicació per a mòbils izi.TRAVEL.

És una ruta circular, amb un recorregut de 10 quilòmetres i 23 punts d’interès. La sortida i l’arribada són des de la UPC. A part de la ruta completa però, hi ha dues variants més curtes, d’uns 6 quilòmetres cadascuna. Una és la georuta urbana, que condueix el visitant cap al nucli històric de la ciutat passant per edificis emblemàtics i per la vall del Cardener. I l’altra és la georuta natural, que transcorre per la zona agrícola del Poal i el Puigberenguer. Aquesta és l’opció que van escollir ahir una vintena de persones. El gran gruix dels inscrits van optar per fer la georuta completa.

Una de les participants a la ruta natural, Jèssica Vacas, acompanyada dels seus fills Joan i Emma, qualificava la ruta natural de «molt interessant». Tot i que ja coneixia la zona, va fer la caminada amb l’audioguia i això li va permetre «aprofundir en aspectes que desconeixia». A més, ahir excepcionalment hi va haver avituallaments i explicacions per part d’estudiants i professors de la UPC. Un aspecte que valorava molt positivament una de les darreres persones que es van inscriure a la caminada: «A última hora he decidit fer la ruta i m’ha agradat molt perquè soc molt aficionada als fòssils i a la geologia».

Aquest trajecte passa pel Centre de l’Aigua de Can Font i segueix cap al Poal per fixar-se en el paisatge del pla de Bages i en el sòl agrícola. Després s’endinsa pel camí de l’antiga via del tren que connectava Manresa amb la zona minera de Súria i arriba al Pont Llarg de la Séquia. I d’aquí es puja al turó de Puigberenguer per saber més sobre l’antiga gravera i la geologia de la zona. «He descobert llocs a tocar de la feina que desconeixia. Aquesta ruta és un encert i segur que més endavant faré o la georuta completa o la urbana», comentava Conxa Moncunill, que viu a Igualada però treballa a la biblioteca de la UPC a Manresa. Una altra representant de la UPC, Imma Gómez, qualificava la ruta turística «d’interessant i didàctica, fruit de la col·laboració amb geòlegs de la ciutat».

La masia de Can Font de la Serra acull el Centre de l’Aigua i és la seu del Parc de la Séquia. Al costat hi ha la roda hidràulica d’eix horitzontal feta amb calaixos de fusta, amb un diàmetre de més de cinc metres. L’aigua omplia els calaixos i feia girar la roda exclusivament per la força de la gravetat.

El Ferrocarril de la Potassa és el tram on el camí transcorre per damunt de l’antiga via de tren que connectava Manresa amb l’àrea minera de Súria. Ahir, hi havia un dels avituallaments i s’hi feia una explicació de les roques sedimentàries que es poden trobar en aquesta zona del Poal (gres, granit, calcària...)

A la part superior del turó de Puigberenguer, durant gran part del segle XX hi va haver una gravera important, amb gruixos d’entre 8 i 12 metres de grava. A més, l’activitat extractiva va permetre la troballa de diferents restes fòssils de la fauna que hi havia durant la formació de la paleoterrassa.

El Pont Llarg de la Séquia és un aqüeducte que, encara avui, condueix l’aigua cap al vessant nord del turó de Puigberenguer. La seva construcció data dels segles XVII i XVIII i va permetre augmentar l’extensió de terres regades per la Séquia cap a l’Horta del Poal. Té un gran valor arquitectònic i històric.

El rector de la UPC, Daniel Crespo, va inaugurar ahir al matí la placa informativa que s’ha instal·lat a l’entrada de l’EPSEM (Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa) i que serà el punt de partida per a les rutes. Abans de fer la georuta natural, Crespo va destacar que «la UPC Manresa no només fa bons enginyers sinó que també està connectada amb el territori i la vida de la ciutat».