Després d’un any d’aturada a causa de la covid, el programa Quedem?, d’Òmnium Bages-Moianès, va reprendre les activitats amb una activitat per conèixer algunes de les religions que conviuen actualment a la capital del Bages, que es va poder portar a terme amb la col·laboració de la Xarxa de Manresa i va ser conduïda per Eva Torres, del grup de diàleg interreligiós de Manresa.

Hi van participar una trentena de persones i el recorregut va començar a la Cova de Sant Ignasi, on es va explicar les raons per les quals aquest sant va fer estada a Manresa, ara que som a les portes de celebrar l’Any Ignasià. Tot seguit es va visitar la mesquita Al Fath a la fàbrica de l’Aranya, reformada fa poc temps, on, a banda de conèixer-ne el funcionament, es va convidar els participants a te i pastes. Seguidament, va ser el torn de religions més minoritàries, les presentacions de les quals es van fer a l’Espai Òmnium, al carrer de Sobrerroca, ja que actualment no disposen de local.

Formada bàsicament per dones

En concret, es van donar a conèixer la Brahma Kumaris, amb origen a l’Índia i que té com a base el Raja Ioga i la meditació, amb la peculiaritat que és una religió dirigida i formada bàsicament per dones. La Bahai és l’altra religió que es va presentar i que va néixer a l’Iran. Seria la més contemporània i es basa en la idea que Déu és a tot arreu.

A la plaça de Sant Domènec es va informar de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies (mormons), que, tot i tenir la seu al passeig de Pere III, és un pis petit i no permetia poder-la visitar un grup tan nombrós. Aquesta església té el seu origen als Estats Units i actualment s’ha estès per tot el món. El següent va ser el centre budista Kgyu Samye Dzong, situat al carrer del Bruc, on a la planta baixa hi ha l’espai de culte i al primer pis un espai d’acollida per a budistes que hi van a visitar-los. El budisme, van explicar, no seria tant una religió sinó una filosofia.

Per tancar la visita, el grup es va afegir una estona a la missa que celebren cada diumenge, de 12 del migdia a 3 de la tarda, els Cristians Evangèlics Pentecostals de Ghana, i que combinen sermons amb cançons i balls, ja que consideren que també és la manera de manifestar-se davant de Déu.

Considerant l’interès generat per l’activitat, i tenint en compte que força persones van quedar en llista d’espera, Òmnium té previst fer-ne una nova edició de cara a la primavera dins del programa Quedem?, que, impulsat per l’entitat cultural el 2006, té l’objectiu de fomentar la cohesió entre les persones que viuen a Catalunya a través d’activitats culturals que fomenten el coneixement de l’entorn i la interrelació entre els participants: assistència a concerts, visites a museus, exposicions i patrimoni artístic, recorreguts per les ciutats...