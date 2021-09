Després del parèntesi de l'any passat, en què va haver de suspendre la fira oberta al públic com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària per la covid-19 i va mantenir només les activitats professionals com el Fòrum Energia, la fira Ecoviure torna del 5 al 10 d'octubre amb "un salt qualitatiu important" gràcies a la implicació de "tres de les institucions més importants de la comarca en temes de sostenibilitat": Aigües de Manresa, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i l'Escola Agrària de Manresa. Així ha introduït la present convocatòria Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa. Ha dit que s'ha fet un replantejament profund que es va començar a embastar fa dos anys amb la finalitat que la fira deixi "més petjada a la ciutat" tenint en compte que el programa quedava "una mica tancat entre les parets del Palau Firal".

L'activitat que es farà a fora inclourà, el divendres 8 a la tarda, un debat a l'auditori de La Plana de l'Om sobre el canvi climàtic i les malalties emergents. L’acte estarà moderat per la geògrafa i meteoròloga manresana Míriam Santamaria i tindrà com a ponents a Cristina O'Callaghan, Investigadora a l'Institut de Salut Global Barcelona; Salvador Pueyo, investigador i membre del grup Recerca i Decreixement; Salvador Samitier, Cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i Maria Sisternas, arquitecta urbanista. Les persones que vulguin assistir-hi de manera presencial cal que s’inscriguin en aquest enllaç. S’emetrà per streaming al canal de YouTube de Fira de Manresa.

També hi haurà activitats adreçades als infants i adolescents i la fira-mercat del cap de setmana al Palau Firal, on hi ha una seixantena d'expositors confirmats, amb una representació destacada del sector tèxtil sostenible, la cosmètica natural, l’alimentació ecològica, la bioconstrucció i les energies renovables. Huguet, però, ha volgut destacar les jornades tècniques adreçades als professionals, alguna de les quals ja és plena hores d'ara, la qual cosa ha interpretat com un èxit.

Ernest Valls, director de l'Escola Agrària de Manresa, ha explicat la millora que ha suposat per al centre el canvi de nom del Departament de la Generalitat al qual està adscrit de Departament de Ramaderia, Agricultura i Pesca a d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Ha celebrat que aquesta nova nomenclatura inclou tot els àmbits que treballa el centre que dirigeix. Quant a la jornada que organitzen, que es farà on-line, tindrà lloc el dimarts 5 d'octubre i tractarà sobre l'aprofitament de les aigües pluvials, el sòl viu en horticultura ecològica i els assecadors solars per a aplicacions a l'agricultura.

Antoni Ventura, gerent d'Aigües de Manresa, ha donat informació sobre la 1a Jornada Tècnica de l'Aigua, que tractarà tres eixos: circularitat, qualitat i digitalització. Es farà el dimecres 6. Ha declarat que poder fer aquesta activitat "ens fa molta il·lusió", oi més en un territori on "la cultura de l'aigua hi està molt arrelada es pot dir que des de l'Edat Mitjana. A banda de les institucions i empreses que participaran en la jornada, com l'Eurecat, un clúster format per un centenar d'empreses catalanes dedicades a l'aigua i l'Agència de Salut Pública, ha esmentat que sis empreses hi presentaran avenços innovadors lligats a la temàtica i que, com a cloenda, es presentarà el llibre Aigua 3.0 a Catalunya. Ha previst que serà un èxit. De moment, ja s'han omplert les places disponibles.

Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, ha parlat de la jornada que es farà el dijous 7 d'octubre, que tractarà els canvis de model en la recollida selectiva. Ha recordat que actualment el que va al contenidor gris encara suposa entre el 60 i el 80% del total de les deixalles i que amb el canvi adequat es podria reduir a entre el 20 i el 40%. La jornada porta per títol “Canvis de model en recollida selectiva: reptes, resultats i persones”. La presentació anirà a càrrec del regidor Huguet, vicepresident de la Comissió Executiva del Consorci del Bages, i de Jorba. Després de la benvinguda, començarà una taula rodona en què participaran protagonistes de la recollida a peu de carrer que explicaran anècdotes i experiències sobre quins són els dubtes i els comportaments de la ciutadania davant un canvi de model. Hi participaran Marc Pascual, informador ambiental; Álvaro Peña, treballador de la recollida porta a porta; i Jordi Roelas, responsable de deixalleria.

Seguidament arribarà el bloc de ponències:

El canvi de model de recollida a Catalunya, amb Pilar Chiva, directora de l’Àrea d’Economia Circular de l’Agència de Residus de Catalunya

L’experiència del model de contenidors tancats al Consorci del Bages, amb Xavier Bosch, Cap dels Serveis tècnics del Consorci del Bages

L’experiència del pagament per participació a Vilablareix, amb David Mascort, alcalde de Vilablareix i Secretari general d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El canvi de model de recollida a la gran ciutat, amb Carles Vázquez, director del serveis de neteja i gestió de residus de l’Ajuntament de Barcelona

A la part final, els assistents faran treball i debats per grups a través d’un sistema virtual que els permetrà participar en aquelles aules on s’estiguin tractant els temes que siguin més del seu interès i en què participaran també els ponents de la jornada.

És gratuïta però cal inscripció prèvia a través d’aquest enllaç.

La darrera jornada, que ha explicat Huguet, és la que ja es fa cada any, el Fòrum Energia. Tractarà les estratègies col·laboratives en transició energètica, el divendres 8 d'octubre. Inclourà dues ponències i una part més pràctica. En aquest cas serà entre presencial i on-line. Hi participaran experts, tècnics de l’administració i professionals de diferents empreses dedicades a les energies renovables, que hi exposaran experiències relacionades amb les comunitats energètiques o la gestió i el consum col·laboratius.

De cara al cap de setmana de fira-mercat, Ecoviure revalida l'aposta pel públic familiar, recuperant El Petit Ecoviure, una proposta que es va posar en marxa l’any 2019 i que va tenir molt bona acollida. Es tracta d’un programa específic d’activitats, tallers i espectacles adreçats al públic infantil, amb l’objectiu de difondre els valors de la sostenibilitat entre els nens i nenes.

Una altra de les novetats serà l’espai temàtic, enguany dedicat a la mel i els seus derivats. S’hi han programat diferents activitats, com un taller d’elaboració d’espelmes, una xerrada sobre biologia i curiositats de les abelles, un tast de diferents tipus de mel i una jornada sobre apiteràpia.

Ecoviure està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa -el seu gerent, Albert Tulleuda, ha fet acte de presència a la presentació- amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Manresa, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Aigües de Manresa i l’Escola Agrària de Manresa.

L'agenda d'Ecoviure

Diumenge 3 d’octubre

Pel·lícula infantil: “Bikes”. A les 11.30 h. a l’auditori de la Plana de l’Om

Dimarts 5 d’octubre

Jornades tècniques en línia d’Agricultura ecològica. Aprofitament d'aigües pluvials a la finca (de 10.15 a 12.30), Sòl viu en horticultura ecològica (de 15.20 a 17.30) i Assecadors solars per aplicacions a l'agricultura (de 18 a 20 h)

Dimecres 6 d’octubre

1a Jornada Tècnica de l’Aigua. Circularitat, qualitat, digitalització. De 9 a 13 h.

Dijous 7 d’octubre

Fòrum residus. Canvis en el model de recollida selectiva: reptes, resultats i persones. De 9 a 12.30

Divendres 8 d’octubre

Fòrum Energia. Estratègies col·laboratives en transició energètica. De 9 a 14 h.

Debat: canvi climàtic i malalties emergents. De 19 a 20.30 h. a l’auditori de la Plana de l’Om

Dissabte 9 d’octubre

Acte inaugural. A les 11.30 h.

Taller familiar d’elaboració d’espelmes d’abella. A les 11.30 h.

Taller de fabricació artesanal d’arnes de canya. A les 12.30 h.

Xerrada: radiacions a casa i 5G. A les 13 h.

Taller de construcció de caixes niu. A les 16.30 h.

Xerrada sobre la factura energètica. A les 17 i a les 18 h.

Taller d’elaboració de llibretes amb retalls ètnics i cola artesana. A les 17.30 h.

Xerrada sobre la biologia de l’abella i les seves curiositats. A les 17.30 h.

Contes: “El senyor Riu”. A les 17.30 i a les 18.30 h.

Tast de mels i les seves característiques. A les 18.30 h.

Xerrada: Biochar, segresta carboni i estimula la vida del teu hort. A les 19 h.

Pel·lícula: “La mujer de la montaña”. A les 20 h. a l’auditori de la Plana de l’Om

Diumenge 10 d’octubre

Jornada apiteràpia. Productes del rusc. A les 10 h.

Xerrada: radiacions a casa i 5G. A les 13 h.

Contes: “El viatge d’en Pepitu”. A les 11, a les 12, a les 17.30 i a les 18.30 h.

Espectacle infantil “Bon profit”. A les 13 h. a l’exterior del Palau Firal

Taller infantil de fabricació de sabons. A les 17.30 h.

Tota la informació actualitzada sobre activitats i inscripcions es pot trobar en aquesta web.