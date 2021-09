Junts per Manresa té previst obrir abans que s’acabi l’any una seu del partit a Manresa que també ho serà de la vegueria de la Catalunya Central. El local en qüestió es troba al passeig de la República, 25 (antic carrer d’Alfons XII), on hi havia Halcón Viatges, que també té entrada pel número 1 del carrer de Vilanova. Serà la primera seu física del partit.

Lluïsa Tulleuda, coordinadora de Junts per Manresa, explica que, tot i que encara s’ha de condicionar i que, per tant, no hi ha una data concreta d’obertura, la intenció és que sigui abans d’acabar aquest any. Comenta que, fins ara, per culpa de la pandèmia, han hagut de treballar molt on-line i que «això ens ha fet retardar» tot i que, mentrestant, «anàvem buscant un local de lloguer, que no és fàcil perquè el volíem amb unes mínimes condicions i que estigués en un lloc cèntric i relacionat amb el Centre Històric».

Insisteix en el tema que serà el local de la vegueria de la Catalunya Central del partit, si bé no descarta que, més endavant, es pugui crear un segon local de vegueria a Vic. «De moment, però, és el primer, amb la idea que també en puguin fer ús les entitats locals de Junts» i que hi pugui haver unes hores d’atenció al públic.

El local té baixos i entresol, la qual cosa, destaca Tulleuda, farà que es pugui adaptar a les necessitats de cada moment. Posa de relleu que «el moviment de Junts ha nascut enmig de la pandèmia i s’han anat fent moltes coses però telemàticament, i no ha estat fàcil. Quan vam començar vam haver de recollir els avals a la plaça de Crist Rei i després hi va haver la campanya electoral [del 14-F], que també vam fer al carrer, però per ser visible és molt necessari tenir una seu», remarca. «Les reunions telemàtiques són molt pràctiques, però quan has de parlar amb els associats i si vols estendre el partit a més gent» considera que tenir una seu física és especialment important.

A pocs metres d’on anirà Junts és on hi havia la seu històrica de Convergència a Manresa, que ha posat a concurs per pagar els deutes i on ha estat de lloguer el PDECat, que des d’abans de l’estiu està buscant un nou local.