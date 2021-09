Amb el lema de “A Manresa no ens deixen avortar”, el col·lectiu feminista Acció Lila ha desplegat aquesta matinada una pancarta al balcó de l’Ajuntament de Manresa. En ella assenyalen al Patronat d’Althaia com a responsable del que consideren una “vulneració del dret a l’avortament”, i a l'alcalde Marc Aloy com a “titella”. de l’avortament, en el marc del qual està prevista també una concentració a les 20.00h a Plaça Major.

En un comunicat consideren “extremadament greu la situació de vulneració de drets reproductius i sexuals que es dona a Manresa, on Althaia, l’hospital de referència, es nega a realitzar avortaments”. Denuncien des d’Acció Lila que “l’immobilisme del Patronat d’Althaia i la manca de compromís de l’equip de Govern municipal ens mostren que l’únic camí perquè es compleixin els nostres drets és la mobilització i denúncia pública al carrer”. Asseguren que “donar a conèixer la situació i organitzar-nos per canviar-la” és l'única solució davant la manca de respostes que han obtingut per part del Consistori i del Patronat.

El desplegament de la pancarta s'emmarca en la campanya “Els nostres cossos, la nostra decisió”, que el col·lectiu feminista porta a terme des del febrer del 2020 juntament amb el col·lectiu LGBTI+ L’Aldarull. Després d’haver aconseguit l’obertura d’una unitat de trànsit, la campanya se centra actualment en aconseguir el ple accés al dret a l'avortament, que consideren que és negat a la Catalunya Central “per motius religiosos”. Amb aquest objectiu han realitzat diverses accions com concentracions, repartiments d’octavetes, embustiades o la presentació d’una moció al Ple.

Des del col·lectiu feminista denuncien que l’Ajuntament de Manresa ha ignorat totes aquestes iniciatives i en cap moment les ha reconegut com a interlocutores. “L’alcalde de Manresa presideix el Patronat i té vot de qualitat. A més, un altre regidor en forma part”, expliquen. “Demanem que l’equip de govern es posicioni clarament en aquest tema i representi els interessos de la ciutadania en el Patronat, ja que l'accés a l'avortament és quelcom important i urgent”.

L’orde de Sant Joan de Déu també forma part d'aquest Patronat. En el comunicat afirmen que "les recents declaracions dels religiosos afirmant que en cap dels seus hospitals es pot avortar porten a les feministes a denunciar que hi ha està havent una objecció de consciència institucional, quan l'única objecció de consciència reconeguda per la llei és la individual”. Asseguren que “l’Església segueix intentant controlar els nostres cossos”, una situació que reclamen que ha de finalitzar.

El col·lectiu assegura que “les mobilitzacions continuaran fins que es garanteixi el dret a l’avortament”, i conviden a sortir al carrer aquest 28 de setembre per tal de “pressionar a l’Ajuntament i al Patronat en aquesta direcció”. La concentració d’avui es realitzarà simultàniament en altres indrets d’arreu del territori per tal d'unir forces en aquesta reivindicació.