Una trentena de persones van assistir a la terrassa de l’Espai Roig per debatre sobre la capacitat de transformació del municipalisme d’esquerres. L’acte va durar poc més de 90 minuts i va permetre escoltar les experiències en el municipalisme de perfils ben diferents, com els de Mercedes Vidal, ex regidora de Barcelona i coordinadora general d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA); José Maria Osuna, alcalde de Ripollet per la candidatura de confluència Decidim Ripollet; Juanan Geraldés, líder de Més País a Catalunya i amb experiència a les candidatures confluents de Sant Boi de Llobregat. A banda, es va poder repassar la realitat manresana en boca de Roser Alegre, regidora de Fem Manresa i militant de la CUP, que va retreure al govern manresà que «arriben a les reunions amb els projectes definits i quan els qüestiones és un problema», i Ricard Ribera, militant comunista i membre de Fem i EUiA, que va incidir en les mancances del govern local per afrontar la municipalització dels serveis públics.