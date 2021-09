Amb el lema de «A Manresa no ens deixen avortar», el col·lectiu feminista Acció Lila va desplegar la matinada de dimarts una pancarta al balcó de l’Ajuntament i va convocar, al vespre, una concentració a la plaça Major, que va ser seguida per un centenar de persones.

Acció Lila assenyala al Patronat de la Fundació Althaia com a responsable del que consideren una «vulneració del dret a l’avortament», i a l’alcalde Marc Aloy com a «titella». En un comunicat consideren «extremadament greu la situació de vulneració de drets reproductius i sexuals que es dona a Manresa, on Althaia, l’hospital de referència, es nega a realitzar avortaments». Denuncien que «l’immobilisme del Patronat d’Althaia i la manca de compromís de l’equip de govern. Els assenyalats, però, recorden que no són ells qui decideixen la distribució dels recursos assistencials.