Els Comuns de Manresa, amb l'interès de participar en la gestió municipal, en representació de vora d'un miler de persones que els van donar suport en les passades eleccions municipals, i amb la intenció d'aportar idees i propostes fruit del treball municipalista que porten a terme, van iniciar els tràmits a finals de 2019 per formar part, com a col·lectiu, dels consells municipals.

"En totes les gestions fetes ens hem trobat davant d'un equip de govern municipal contrari a la nostra participació", fet , diuen que "tampoc és estrany, ja que la participació ciutadana real sembla que no interessa l'equip de govern”, i reblen “no ho diem només per nosaltres, ens consta que també els hi passa a altres organitzacions socials i veïnals".

A més del desinterès, però, s'han trobat amb contínues irregularitats. La resolució negativa a la petició que presentaren el gener de 2020, sol·licitant la seva incorporació als consells, no fou comunicada -inexplicablement- fins al 20 de juny, tot i que tenia data del 3 de març. Amb aquest endarreriment en la comunicació, des dels comuns denuncien que foren perjudicats, ja que mentrestant es van constituir els consells, i no van poder presentar recurs. Encara que, “dins de la poca serietat de la gestió municipal”, el recurs presentat en setembre de 2020 encara ha estat resolt.

Mentrestant, diuen, “el que sí vam poder fer és reunir-nos amb l'alcalde Aloy” i que els va sobtar el “total desconeixement que tenia de la problemàtica”. Tot i que les seves paraules van ser "mirarem de solucionar-ho", hores d’ara, manifesten que “tot segueix igual”.

Davant d'aquestes "irregularitats i de la indefensió que comportaven", Manresa en Comú va presentar una queixa al Síndic de Greuges. De moment el Síndic ha fet saber l'Ajuntament la seva obligació de respondre les instàncies i els recursos que se'ls presentin, dient-los "he de demanar-vos que resolgueu expressament el recurs de reposició formulat", fent menció al dret ciutadà a "obtenir una resolució expressa, com a part del dret a una bona administració, en els termes que recull l'article 22 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya".

També informen que l’ equip del Síndic ha hagut de requerir al govern municipal, “per dues vegades”, l'obligació legal de presentar la documentació que els sol·licitava dins del termini legalment establert.

Des de Manresa en Comú temen que "tant les irregularitats patides com el fet de no respondre les instàncies i recursos, sigui un comportament habitual" i, davant d'aquesta possibilitat informen que "exercint el dret a l'accés a la informació pública, demanarem l'Ajuntament que ens faciliti informació del nombre de peticions rebudes els últims anys, desglossant per temàtiques i diferenciant entre les instàncies respostes i les no contestades”.