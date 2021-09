A l’Obrador del restaurant Canonge que Ampans té a Manresa, han estat aquesta setmana elaborant bosses de galetes que han volgut repartir als equips de vacunació de l’ICS, en reconeixement i agraïment a la feina que han fet els sanitaris des de que es van començar a administrar les vacunes.

Per les persones usuàries d’Ampans, poder recuperar progressivament les activitats comunitàries que realitzaven abans de la pandèmia, és un moment molt esperat, i han volgut aportar el seu gra de sorra en aquest moment de la campanya de vacunació per acabar de convèncer la població que encara és reticent a rebre la vacuna.

L’entrega s’ha fet simultàniament aquest migdia als Centres d’Atenció primària de l’ICS a: Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, Sant Fruitós, Sant Vicenç de Castellet, Sallent i Súria. Un portaveu de cada grup d’Ampans ha llegit un comunicat on destaquen que és gràcies a la distribució de la vacuna i a l’assoliment de la immunitat de grup, que es podrà recuperar la plena normalitat i podran tornar a les activitats comunitàries en les que participaven abans de la pandèmia i que són fonamentals per seguir avançant cap a la inclusió i la participació ciutadana.

Al CAP Sagrada Família, els membres d’Ampans han estat rebuts pels equips professionals i directius del centre d’atenció Primària i del SAP Bages-Berguedà. Elisabet Descals, directora del SAP Bages-Berguedà; Núria Busquet, directora del CAP Sagrada Família; i Montserrat Salles, adjunta a la direcció.

Ha estat amb la lectura del manifest que, els sanitaris han trencat el silenci amb un fort aplaudiment. “És gràcies a persones com vosaltres i al vostre esforç que podrem tornar a celebrar la vida d’abans” deien els nois i noies d’Ampans, “i fer-ho amb vosaltres, col·lectivament, tots junts, que és el que més ens agrada”.

El president d’Ampans, Sebastià Catllà, i el director Toni Espinal, junt amb la responsable del servei de Centre Ocupacional, Cristina Llohis, que atén a prop de quatre-centes persones amb discapacitat intel·lectual, han acompanyat el grup.

Crida a la vacunació

Al final de l’acte la directora del SAP Bages-Berguedà, Elisabet Descals, ha agraït el gest d’Ampans i de les persones usuàries d’aquesta entitat. “També aprofito aquest regal d’Ampans per agrair l’esforç dels professionals sanitaris que han estat al costat de la ciutadania des de fa divuit mesos i voldria demanar a les persones que encara no s’han vacunat que ho facin, que és imprescindible per poder sortir junts d’aquesta pandèmia”.

Mentre que el president d’Ampans, Sebastià Catllà, ha posat de relleu la gran tasca i entrega dels professionals de la salut, així com la bona coordinació i el suport rebut en tot moment dels Centres d’Atenció Primària en la gestió de la crisi, per facilitar les proves, el seguiment i l’administració de la vacuna, per vetllar per la salut de les persones usuàries de l’entitat.

El gest i la lectura del manifest, s’ha anat repetint als centres d’atenció primària de l’ICS, a la mateixa hora, davant de tots els professionals de la salut de la primària.