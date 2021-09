«Així com abans tothom tirava per la seva banda, ara hi ha consens i, amb les proves que s’han fet en diferents campanyes de Nadal, dels dos models plantejats per l’Ajuntament per convertir el carrer Guimerà en illa de vianants, el més acceptat pel comerç és el B, sense el bus». És el resum que fa Neus Uró del parer del comerç que aplega l’Associació de Comerciants del Carrer Guimerà, entitat que presideix. L’altre model, l’A, manté el pas de les línies 1, 2 i 3 del bus pel mig del vial.

L’aposta per l’opció sense autobusos té el suport de la UBIC i de la Cambra de Comerç de Manresa, que ja van fer pinya amb l’associació de comerciants de Guimerà per retreure a l’Ajuntament que el contingut de l’enquesta ciutadana sobre la transformació del vial és «esbiaixada», entre d’altres. Justament avui s’acaba el termini per poder-la contestar.

Uró fa notar que quan s’ha fet la prova de tallar al trànsit el carrer Guimerà entre la plaça de Crist Rei i la Muralla del Carme mantenint-hi el bus, sobretot coincidint amb les campanyes de Nadal, «s’ha vist el risc i la perillositat que en una illa de vianants hi passi el bus i que la gent vagi pel mig de la calçada, i més amb els models híbrids, que no fan soroll. Una illa de vianants ha de ser una zona de passeig per anar amb tranquil·litat». Posa l’accent en el fet que «no diem que no als autobusos sinó a que passin pel carrer, si es vol que sigui per als vianants». Sobre aquest tema, considera que les parades alternatives que proposa el model B, sense el bus, a la plaça de Crist Rei i a Can Jorba, «poden aportar un eix comercial més gran. Sense allunyar la gent del centre de Manresa el que fan és ampliar-lo a la prolongació del carrer Guimerà, al carrer de Carrió, al Passeig, al Centre Històric».

L’aparcament privat

Uró assenyala un tema que els preocupa especialment, que és el de l’aparcament. «Hi ha molta gent de comarca que ve a Manresa i que ha de poder arribar a prop del carrer». Entén que és imprescindible fer propostes en aquest tema que, per ara, fa notar, han brillat per la seva absència.

Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, coincideix amb Uró que «no es tracta d’expulsar l’autobús» i que «també caldrà tenir en compte el transport privat». Recorda que «el model de conversió de zona de vianants s’ha implantat en altres ciutats molt abans i sempre ha estat bo, amb un increment de les vendes». Alhora, considera que «l’operació del carrer Guimerà, absolutament necessària, és tan sols un pas previ a la peatonalització gradual de Sant Domènec, eliminant d’una vegada la línia fronterera que per als manresans representa l’antic traçat de les muralles». Quant a l’aparcament, creu que en calen més de soterrats «tant per a la gent que ens visita de lluny com per a la que ens visita de prop. No concebem que els nostres clients hagin de deixar el vehicle a la Salle o al Congost».

Una pacificació real del carrer

A la UBIC, la seva presidenta, Tània Infante, fa una valoració en la mateixa línia. Manifesta que «creiem que el model B és el més adequat perquè és el que garanteix la pacificació real del carrer Guimerà. A més a més, obre noves oportunitats a altres carrers del centre de la ciutat, que guanyaran parades d’autobús que ara no tenen, bo i mantenint la proximitat del bus al Guimerà amb les de Crist Rei o de la Muralla del Carme». Més enllà del debat de l’autobús, apunta que «cal abordar també l’accés i aparcament del cotxe privat al centre, si volem fer de Manresa una ciutat comercial de referència, i mentre no existeixi un transport públic interurbà regular i còmode».

Pep Ribas, gerent i propietari de Señor, amb tres botigues a Guimerà, opina que «tenir un centre comercial a cel obert té molts avantatges respecte els perifèrics però, tal com està a dia d’avui, no pot quedar. Ja es veu que és d’una provisionalitat tremenda». Pel que fa al tema del bus, creu que cal garantir a la gent una sensació de seguretat, de «no estar pendent de si passa el bus cada deu minuts i li xafen el nen». Creu que les parades que es proposen a Can Jorba i a Crist Rei «tenen molt sentit» i, tot i la previsió que amb el pas del temps cada vegada hi hagi més gent que utilitzi el transport públic o vagi a peu, opina que «cal oferir itineraris i zones d’aparcament properes i altres de dissuasives per al vehicle privat per acostar la gent al centre». En aquest sentit, esmenta que, igual que no cal arribar amb el cotxe privat fins a la porta de la botiga, tampoc no cal fer-ho amb el bus.

Ribas insisteix que «fa tants anys que se’n parla que no es pot fer de qualsevol manera». Recorda que la capitalitat comercial de Manresa «va més enllà de la comarca geogràfica, arriba a l’Anoia, al Berguedà, al Solsonès, al Penedès. A la gent que vingui li hem de donar una manera de poder arribar. Tenim una oportunitat històrica però hem d’anar tots junts perquè sinó no ens en sortirem».

Veus discordants

Per ara, les veus discordants en comparació amb les que combreguen amb el que defensen els ens comercials i els seus associats són comptades. Una d’elles és la de Xavier Megolla, de La Botiga dels Turcs a Guimerà, que ha posat un cartell a l’aparador del seu negoci amb el lema: «Aquí diem no a l’illa de vianants de Guimerà». En el seu cas, està en contra dels dos models. «Tenim l’experiència del barri vell. Si vols matar un barri, fes una illa de vianants sense aparcament». Es pregunta si «realment ens fa falta» i posa l’accent en el tema de l’aparcament en el sentit que tancar el vial al trànsit rodat sense tenir assegurat l’aparcament abans «és començar la casa per la teulada».

Megolla recorda que quan hi havia l’alcalde Cornet, «al barri vell ens van vendre que primer es faria l’illa de vianants i després l’aparcament i hem matat el barri vell i l’aparcament [de la Reforma] quants anys va trigar? La meva por és que torni a passar. Prometen una cosa i no la fan. Jo no tocaria res», conclou el comerciant.

Elisabet Oller, encarregada de la loteria que hi ha a Guimerà just al costat de la parada del bus, diu que «en poques paraules, treure el bus és treure vida a la ciutat» perquè «no veig gaires zones d’aparcament i, per clients nostres, m’adono que amb el bus és com tenen el millor accés al centre. Sobretot, gent gran». Dit això, Oller, que també ha penjat un cartell com el de Megolla a l’aparador, admet que les dues parades alternatives del model sense el bus passant pel Guimerà poden ser una bona solució. «No la veig malament». Ell també esmenta el tema de l’aparcament. «Hi ha d’haver més facilitats».