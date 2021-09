Endesa i l’Ajuntament de Manresa, en el marc de les reunions periòdiques que realitzen, s’han reunit recentment per compartir les accions que ha dut a terme la companyia elèctrica a la capital del Bages des d’inici d’any i per planificar les pendents en aquest darrer trimestre. Endesa ha presentat un Pla d’Inversió dotat amb 1.140.000 euros per a aquest 2021 que té com a objectiu principal aplicar millores tecnològiques a les infraestructures elèctriques per augmentar el grau de digitalització de la xarxa. D’aquesta manera, la companyia treballa per adaptar la xarxa elèctrica als usos energètics que es preveuen en el futur, tals com la generació distribuïda, l’autoconsum i la mobilitat elèctrica, tots ells imprescindibles per a assolir una transició energètica real i una societat descarbonitzada.

Per a aquest 2021 el Pla d’Inversió d’Endesa per la ciutat de Manresa es concreta en les següents accions:

Sensorització de 68 centres de transformació que ja es troben 100% operatius en aquests moments. La sensorització de centres de transformació de mitjana tensió, permet obtenir i gestionar dades sobre els elements de la xarxa elèctrica. Actualment permeten registrar mesures i generar alarmes, de les quals en van creant un registre històric. En paral·lel, s’està treballant en altres funcionalitats que permetran supervisar dades en temps real, tenir un balanç d’energia i, en cas d’incidències, estimar el tram afectat i facilitar la revisió en camp o l’operació. L’objectiu final d’aquesta mesura és tenir més control sobre el frau elèctric, sobrecàrregues i incrementar l’eficiència i l’automatització de les infraestructures.

Digitalització de 16 centres de transformació. Amb aquesta mesura, s'augmenta l'automatització de la xarxa de mitjana tensió gràcies a la dotació de nous sistemes de telecomandament. Es tracta d'uns dispositius d'actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del Centre de Control de la Companyia. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d'una eventual incidència, ja que agilitza la localització de l'avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància amb l'objectiu d'alimentar els clients per vies alternatives, sempre que això és possible. A data d'avui, aquestes tasques estan pràcticament executades.

Estesa de 3,8 km de nova xarxa subterrània de mitjana tensió. En alguns casos, el que s'ha fet és crear el que tècnicament es coneix com a anella elèctrica, és a dir, s'enllacen dos centres de transformació que fins al moment estaven aïllats de manera que, en cas d'incidència o d'indisposició d'una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa (tot recuperant més ràpidament potència i clients). Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció de subministrament. En d'altres casos, el que s'ha fet substituir el cablejat existent per un d'alumini i d'una secció major a l'anterior. D'aquesta manera, s'augmenta la capacitat de transport de la línia preparant-la per ampliar el seu servei i poder també absorbir puntes de demanda concretes, així com el consum de nous clients que s'hi poguessin afegir. De moment s'ha realitzat la meitat de l'estesa, pendent de poder finalitzar en els propers mesos.

Reformes tecnològiques a 31 centres de transformació. En aquest paraigües genèric, s'engloben millores com la instal·lació de cabines que permeten incrementar la seguretat i la fiabilitat. D'aquestes 31 instal·lacions, se n'han reformat ja 26.

A totes aquestes actuacions anomenades de millora, perquè permeten incorporar les últimes tecnologies a les infraestructures de la xarxa del municipi, cal afegir-hi les no menys importants actuacions de manteniment de la xarxa elèctrica. Es tracta d’actuacions regulars, i planificades, que garanteixen que totes les instal·lacions estan en constant inspecció i revisió. Es tracta d’un pla predictiu, preventiu i correctiu de les subestacions i centres de repartiment que alimenten Manresa, les seves línies d’alta, mitjana i baixa tensió, així com els seus respectius centres de transformació.

Amb aquest tipus de reunions, des de la companyia es pretén "treballar per garantir un estat òptim de la xarxa i adaptar-la a les novetats tecnològiques, actuals i de futur, alhora que es millora la seva resiliència". Endesa fa notar que "treballar de la mà dels Ajuntaments és fonamental per poder donar resposta a les necessitats concretes dels municipis i assegurar un servei de qualitat a tots els clients".