Prop d’un centenar d’alumnes que cursen 2n d’ESO a l’Institut Lluís de Peguera de Manresa es convertiran en periodistes mòbils com a punt de partida per fer un treball a fons sobre la protecció del medi ambient a Manresa. Faran aquesta tasca durant el cap de setmana del 9 i 10 d’octubre i consistirà en fer reportatges audiovisuals sobre l’Ecoviure i els projectes que s’hi exposen.

L’alumnat de 2n d’ESO de l’institut Lluís de Peguera viurà una doble experiència: d’una banda aprofitarà la Fira Ecoviure com a camp base per a conèixer projectes de protecció mediambiental d’empreses i institucions i de l’altra posaran en pràctica competències digitals d’última fornada.

Treballaran en grups per captar imatges d’expositors, fer entrevistes a responsables de projectes i a visitants de la fira, compartiran el banc de documents captats i, també per grups, redactaran el contingut informatiu dels reportatges i els editaran. El resultat de la seva feina es divulgarà a través dels canals de Fira de Manresa i Ecoviure i també serà accessible a través de les xarxes.

Prèviament a la participació a l’Ecoviure, els grups d’alumnes rebran una mínima formació de gravació i edició d’audiovisuals. Fan pràctiques d’enregistrament d’imatges, gravació de veu, redacció d’escaletes i de guions i edició. Es preparen per actuar com a periodistes amb mòbil.

D’altra banda, aquesta activitat requereix de la implicació voluntària d’alumnes, docents i famílies perquè es realitzarà en horari no lectiu i de cap de setmana. Aquest fet forma part de la voluntat de sobrepassar els límits convencionals de l’ensenyament. Els participants seran els alumnes dels sis grups-classe de 2n d’ESO.

L’ambició d’aquest projecte pedagògic no es limita a Ecoviure sinó que es desenvoluparà durant tot el curs i consistirà en la realització d’un treball sobre els diferents aspectes de la protecció del medi ambient: residus, energia, mobilitat, alimentació, aigua i biodiversitat. Es tracta del treball Manresa, un ecosistema en equilibri?, que té l’objectiu d’afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per tal de formar ciutadans crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres. És un model que presenta els aprenentatges de forma integrada i contextualitzada, i no de manera fragmentada per disciplines. A través d'aquest model es planteja el repte a l'alumnat a buscar formes de vida més sostenibles per al medi ambient.

Dins d’aquest context, l’Institut Lluís de Peguera ocuparà un estand de la nova edició de la Fira de l’Ecoviure. Els alumnes es repartiran en grups acompanyats de docents per ocupar l’estand de l’institut i també per explorar la fira com a periodistes, visitant els diferents estands i entrevistat tant a visitants com paradistes, per la qual cosa utilitzaran el seu telèfon mòbil.