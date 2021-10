Aquest dijous dia 7 d’octubre començarà la 19a temporada de les Nits de Joc del Club del Joc del CAE al bar restaurant El Graner. La cita serà tots els dijous del curs escolar, fins a finals de juny, amb un nou horari, de 9 del vespre a 2/4 de 12 de la nit.

Les Nits de Joc són un espai setmanal de trobada per als apassionats dels jocs de taula i per a aquelles persones que en volen descobrir de nous. Els membres del Club del Joc són els responsables de preparar i dinamitzar aquestes sessions, oferint una selecció diversa i variada de jocs de taula -de cartes, abstractes, d'habilitat, d'estratègia- del fons lúdic del CAE i ensenyant els jocs a aquelles persones interessades o que els desconeixen. La participació és gratuïta i no requereix inscripció prèvia.

Aquesta programació setmanal es complementarà amb tres tornejos. El 25 de novembre hi haurà el Torneig de Flamme Rouge, un joc de taula ambientat en les curses ciclistes, que es programa per primera vegada. El 24 de febrer de 2022 es celebrarà la 14a edició del Torneig de Carcassonne de la Llum, coincidint amb les Festes de la Llum de Manresa. Finalment, per commemorar el Dia Internacional del Joc, s’organitzarà l'11a edició del Torneig de Catan, els dies 19 i 26 de maig de 2022. Aquests tres tornejos s’organitzen amb el suport de Devir, l’empresa que edita aquests jocs a l’estat espanyol.

Aquesta nova temporada de les Nits de Joc es durà a terme adaptant-se a l’evolució del context sanitari i a les mesures de prevenció que es puguin anar establint a cada moment. Inicialment serà obligatori l’ús de mascareta i de gel hidroalcohòlic i hi haurà limitació d’aforament.

Des de l’any 2003, el Club del Joc del CAE organitza aquesta activitat, que té com a finalitat promoure el joc com un element a partir del qual es puguin estructurar activitats d’oci per a joves i adults. Les Nits de Joc formen part d’un programa de dinamització lúdica que compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa.