Al teatre Kursaal ahir a la tarda s’hi va escoltar català, castellà i, també, molt francès. L’acte de graduació de la promoció 2020-2021 de la UManresa-FUB, amb un total de 352 alumnes, la quantitat més important de graduats dels darrers set anys, va incloure una primera sessió a les 5 de la tarda amb els graduats de Fisioteràpia (170), molts dels quals són francesos, i els seus familiars, i una segona sessió, a les 8 del vespre, amb la resta de graus: Logopèdia (8), ADE (23), Podologia (26), Educació Infantil (27) i Infermeria (98).

L’any passat, a causa de la covid, aquest acte que acull tradicionalment el Kursaal, es va fer en petit comitè i amb seguiment virtual a la sala d’actes de la FUB.

Amb la darrera promoció, el campus Manresa de la UVic-UCC ja suma els 6.461 graduats.

Una catifa vermella amb testos a banda i banda va rebre els assistents enmig d’un ambient de celebració i amb fotografies a tort i a dret. L’anterior curs amb més graduats que aquest va ser el 2013-2014, amb 357. El 2010-2011 van ser 311; el 2011-2012, amb la darrera promoció de diplomats, 107. El 2012-2013, 306. Després del rècord del 2013-2014, el curs següent van ser 313, coincidint amb els 25 anys de la institució; 316 el 2015-2016; 277 el 2016-2017; 328, el 2017-2018, els primers graduats de la UVic-UCC a Manresa; 294 el curs següent i 334 el passat.

L’acte, conduït per Joan Barbé i que va tenir a la taula presidencial a l’escenari el cònsol general de França a Barcelona, Olivier Ramadour, va incloure al principi i final -abans del Gaudeamus Igitur de comiat- l’actuació del Cor Jove de l’Escola de Música d’Artés.

L’alcalde Marc Aloy, president del patronat de la FUB, va donar la benvinguda als assistents, a qui va recordar que la universitat «és un dels grans actius» que té la ciutat. Seguidament, Albert Giralt, director general d’Avinent Implant System, va fer la lliçó magistral parlant de prendre decisions i oferint als assistents valuoses reflexions d’un aspecte inherent a qualsevol activitat humana. El va rellevar a l’escenari Lison Gateau, graduada en Fisioteràpia, en representació de la promoció, que va dir que si per alguna cosa ha servit la pandèmia ha estat per demostrar «que la nostra professió és essencial per a la societat».

Després del lliurament dels premis als millors treballs de final de grau per a Mélanie Jean i Pau Martínez, i al millor expedient acadèmic de Fisioteràpia, per a Gateau, Josep-Eladi Baños, rector de la UVic-UCC, va cloure la primera part de la graduació de la que, com havia recordat Barbé a l’inici basant-se en el The World University Ranking de Times Higher Education, ha estat considerada com una de les 500 millors universitats de món, la quarta de Catalunya i la sisena d’Espanya.