El Montepio de Conductors Manresa-Berga, com a entitat referent en la mobilitat, ha volgut fixar la seva posició sobre la remodelació del carrer Guimerà i ho ha fet amb dos missatges: si el futur vial ha de ser illa de vianants s’ha de descartar que passi el bus i cal un plantejament més global que tingui en compte la futura estació soterrada dels Ferrocarrils de la Generalitat i el carril bus per no cometre «un error històric».

El director del Montepio de Conductors Manresa-Berga, Josep Maria Soler, explica que la junta directiva ho té clar: «si el Guimerà és illa de vianants ha de ser illa de vianants i això vol dir que no poden passar autobusos»

Soler creu que si el cèntric vial tingués unes altres característiques, fos més gran i es poguessin fer voreres més amples, seria diferent, «però no és el cas».

Tampoc comparteix com s’ha plantejat el procés de participació perquè responent l’enquesta «el que estem fent és votar per una petita part quan el plantejament ha de ser més global».

En un comunicat fet públic ahir, el Montepio alerta que Manresa es trobarà amb un canvi notable de la mobilitat al centre de la ciutat amb l’enderroc del Baixador dels FGC, la transformació del carrer Aragó, la configuració d’una nova avinguda que comunicarà la plaça de l’11 de Setembre amb les Bases i una nova estació de tren encara més propera al centre de la ciutat.

Amb aquest canvi tan important, «ens sorprèn que es posi a debat ciutadà un plantejament tan simple i obsolet com és la transformació del carrer Guimerà en una illa sencera de vianants o en una illa híbrida, on a més dels vehicles autoritzats també circuli el transport urbà».

Explica que amb la proximitat d’una nova estació, possiblement també metro comarcal el nombre important de vianants que passen cada dia pel carrer Guimerà és fàcil imaginar que s’incrementarà notablement.

Segons el Montepio, «se’ns ha informat dels 4.000 usuaris diaris del bus urbà, de les línies que passen o no pel carrer Guimerà, també dels 484 veïns que hi viuen i dels vuitanta establiments comercials, però no s’ha destacat la imperiosa necessitat de tots ells i de la resta de manresans i manresanes de tenir un carrer Guimerà digne».

Reclamen «un carrer sense voreres malmeses i amb una imatge que correspongui a un centre comercial d’una ciutat capital de comarca del segle XXI».

Des del seu punt de vista, això implica «preferència indiscutible pels vianants, sense interferències». Consideren que «tampoc s’ha destacat si qualsevol de les dues opcions plantejades al debat participatiu el convertirà en un vial de plataforma única o com serà la seva urbanització».

Per tot plegat consideren que caldria aprofitar l’oportunitat d’una intervenció important «com la que comporta la nova estació de tren, i la creació de les noves avingudes, per plantejar la possibilitat d’un carril bus que reduiria temps en els trajectes, faria possibles noves línies i també milloraria la mobilitat dels vianants a tota la zona».

El Montepio rebla que «no aprofitar aquesta oportunitat per obrir un debat global pot ser un error històric, i aquest debat no es pot simplificar derivant la responsabilitat en un procés de participació ciutadana per una part petita del global».