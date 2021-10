El Lab 0-6 d’UManresa, el centre dedicat a promoure i fomentar l’acostament a la ciència des de la primera infància, ha reprès l’activitat presencial durant aquesta darrera setmana de setembre.

És previst que 5.400 infants de 120 escoles passin aquest curs pels diferents espais d’experimentació per participar en les propostes científiques pensades per a infants amb l’objectiu de fomentar la seva curiositat per interpretar fenòmens naturals i científics. Grups escolars de Barcelona, Calaf i Sant Joan Despí han estat els primers a participar en les activitats del Lab 0-6, que aquest curs ha estrenat una maqueta geològica de la Catalunya Central.

A hores d’ara, el calendari de visites està pràcticament ple per a tot el curs i només queden lliures algunes dates reservades per al treball intern. El calendari de reserves es va omplir en menys d’un mes.

Una d’aquestes propostes és la maqueta que representa a escala el territori que configura el Geoparc de la Catalunya Central.