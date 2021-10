L’actitud va ser el pal de paller de l’acte institucional celebrat ahir per commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran i durant el qual es van inaugurar les Aules de la Gent Gran de Manresa, es va lliurar el 7è Premi del Consell de Gent Gran, i es va impartir la ponència «Aprendre a créixer: qüestió d’actitud», a càrrec del director general de la FUB, Valentí Martínez.

La necessitat de canviar l’actitud personal i col·lectiva vers les persones grans va recórrer transversalment tots els parlaments, tant el de la regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ortega, com el de la presidenta de la Coordinadora de Jubilats, Fina Dordal, i l’alcalde Marc Aloy.

L’acte va servir per premiar Josep Maria Ballonga, president honorífic de la Coordinadora, que va morir el juliol passat i va deixar rere seu una feina enorme de suport a la comunitat mitjançant la seva dilatada implicació en entitats com la mateixa Coordinadora, que va presidir, la Reial Confraria de la Puríssima Concepció, el Gremi de Cansaladers de Manresa i Comarca, l’Orfeó Manresà, la Fundació Sociosanitària de l’Hospital de Sant Andreu, la parròquia de Sant Pere Apòstol, el Consell Comarcal de la Gent Gran i el Consell Municipal de l’Ajuntament i l’Associació d’Amics de Joncadella.

El guardó el va recollir la seva família, que va agrair-lo especialment pel que significava de reconeixement a la col·laboració amb la comunitat. Precisament aquest compromís amb els altres va ser la darrera proposta del decàleg per envellir en positiu que va exposar Valentí Martínez durant la seva ponència a l’auditori de la Plana de l’Om, que va aplegar una nombrosa assistència tot i les restriccions per la pandèmia. El primer punt del decàleg que va exposar era tenir un objectiu, un full de ruta personal; el segon, vetllar l’aparença personal; el tercer, mantenir la ment oberta; el quart, tenir cura de les relacions, de la socialització; el cinquè, apassionar-se cada dia i tenir clar que mai s’ha vist tot; el sisè, acceptar les situacions i a un mateix com a element de motivació; el setè, perdre la por a mostrar els sentiments; el vuitè, prendre les pròpies decisions, i el novè, buscar el suport que es necessita.

Martínez va predicar amb l’exemple posant una foto de la seva mare, de 94 anys, com una persona que segueix fil per randa l’esperit de l’acudit en què Charlie Brown diu «un dia ens morirem» i Snoopy respon «sí, però els altres no». El mateix pensament el va posar en boca de Jack Sparrow quan afirma que «el problema no és el problema, sinó la teva actitud davant del problema».