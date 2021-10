Entitats del Xup i la Plataforma per a la Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran preparen un nou acte per reivindicar la residència que s’ha de construir en aquest barri manresà. L’acció consistirà en la posada simbòlica de la primera pedra de l’equipament el mes que ve al solar on s’ha d’ubicar.

Les obres de la residència del barri del Xup ja s’haurien d’haver començat, segons els compromisos adquirits per l’Ajuntament. Demà a les 11 del matí hi haurà una altra concentració de la plataforma de gent gran davant l’ajuntament. En la concentració anterior es va acordar demanar una reunió amb l’Ajuntament per tractar del retard en la construcció de la residència pública al barri del Xup. L’endemà mateix es va procedir a la sol·licitud de la reunió i, segons la plataforma, tant l’alcalde actual, Marc Aloy, com l’alcalde anterior, Valentí Junyent, van confirmar la seva assistència.

També es va acordar sol·licitar una altra reunió amb la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, per tal de tractar temes com són les implicacions de la Generalitat en l’afectació urbanística a la residència de la Font dels Capellans i la inversió de la Generalitat per a la nova residència pública al barri del Xup.