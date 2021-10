«Ni a tu ni a ningú. Prou agressions masclistes». És el lema de la campanya presentada ahir pel col·lectiu feminista Acció Lila. Van explicar que la duran a terme els propers mesos i que, entre d’altres, inclourà fer un protocol per prevenir les agressions masclistes en les entitats de lleure i oferir xerrades i tallers als instituts.

La campanya té la gènesi, van dir, en el fet «que estem contínuament vivint agressions. Veient com les nostres amigues són agredides o com els nostres amics i la gent del nostre voltant tenen actituds violentes cap a les noies del seu entorn». Ho van atribuir a «l’estructura patriarcal emparada en un sistema capitalista que ens vol mantenir subordinades per seguir-nos explotant».

La iniciativa d’Acció Lila inclou tres parts: la prevenció, la detecció i l’actuació. «Es farà difusió de què són les agressions masclistes, darrere de què s’amaguen i com es poden combatre aportant eines i recursos» com «acompanyar alguna de les entitats de lleure de la comarca en l’elaboració i redacció d’un protocol contra les agressions masclistes per al seu àmbit». La primera trobada per tirar-lo endavant ja té data, van informar.