En el marc dels actes de la Setmana de la Gent Gran, aquest dimecres, 6 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, es farà una taula rodona, dins del cicle Temes del Pou, a la Sala d'Actes del Centre Cultural el Casino, sobre La defensa dels drets de la gent gran, amb la intervenció de Mariona Homs, regidora d’Acció i Inclusió Social; Víctor Feliu, membre fundador de la Plataforma de la Gent Gran; David Aaron López, regidor d’Urbanisme i Mobilitat; Ramon Roura, president del Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans, i Joaquín Vizcaíno, expresident de l’Associació de Veïns del Barri del Xup.

Durant l'acte es presentarà la revista El Pou de la Gallina d’octubre, que dedica el tema central a parlar de les reivindicacions de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran.

D'altra banda, la persona entrevistada a fons és Anna Vilajosana Garcia, periodista i actual presidenta d’Òmnium Bages-Moianès.

Què és la Plataforma de gent gran?

El 25 de maig de 2017 es va posar en marxa la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, formada per associacions de veïns, casals, sindicats i per la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, amb la Marea Pensionista. Junts fan sentir la seva veu en manifestacions, concentracions, assemblees i xerrades per defensar unes pensions dignes i la gent gran davant dels abusos de la banca, però també el jardí de la residència de la Font dels Capellans o una residència pública al Xup.