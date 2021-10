Furts, robatoris a la via pública i també persones que consumeixen alcohol de forma habitual al carrer i causen alguns incidents són entre els elements que contribueixen a la creixent sensació d’inseguretat que hi ha a Manresa.

Part d’aquesta sensació la provoquen persones que han estat detingudes de forma reiterada. Fons policials han declinat posar xifres a quantes persones formarien part del grup de detinguts habituals, tot i que n’hi ha amb un llarg historial delictiu.

Pel que fa a llocs concrets, des d’un establiment de la plaça de Sant Domènec expliquen que allà «de forma més o menys fixa són mitja dotzena d’homes que estan del matí fins al vespre bevent als bancs, als quals a vegades se n’hi afegeixen d’altres». Asseguren que sovint molesten els vianants i també afirmen que han protagonitzat algun robatori. Coincideixen en assenyalar, com fan des d’una altra botiga de la mateixa plaça, que la policia va passant per la zona, i que aquestes persones «a vegades marxen i altres no, però encara que marxin al cap d’una estona tornen a ser aquí». El passat 21 de setembre, un d’aquests individus estava provocant aldarulls i finalment va ser detingut per la policia local perquè tenia una ordre judicial pendent.

També hi ha un grup, de forma més o menys habitual, al passeig de la República. Un veí, que no vol dir el nom, es queixa que «és un problema enquistat.És una llàstima que posin bancs i acabin així». «Quan han begut, fan soroll, a vegades es barallen entre ells, molesten a la gent que passa i quan la policia ve aquí tampoc passa res». Afegeix que «no venen tan com voldríem. I algun cop els han agafat l’alcohol o han aconseguit que marxessin, però al cap d’una estona tornen a ser aquí».

De fet, una de les persones que habitualment està en aquesta zona forma part del grup de persones que per un motiu o altre ha estat detinguda reiteradament. En concret, tal i com publicava el passat 24 de setembre, la Policia Local va detenir aquest home, veí de Manresa, que acumula quaranta detencions per diferents motius. En aquella ocasió va ser perquè després de ser enxampat intentant furtar un mòbil a la plana de l’Om, intentés agredir un agent de la Policia Local.

Un altre exemple d’aquesta reincidència és la d’un altre veí de Manresa que el passat 15 de setembre va ser enxampat, primer furtant un telèfon i diners a un vianant del carrer Guimerà, i poca estona després era el presumpte protagonista d’una estrebada al barri de la Sagrada Família, on va robar una cadena d’or. Els Mossos d’Esquadra el van detenir però el jutge el va deixar en llibertat. Aquesta detenció es va produir un dimecres i el dilluns següent el tornaven a detenir.

A primera hora del matí presumptament va cometre dues estrebades a vianants, una al Joc de la Pilota i l’altra al carrer de Puigmercadal. Poc després, l’enxampaven furtant al Zara del carrer Guimerà, on va ser detingut. En aquesta segona ocasió el jutge si que va decidir enviar a presó de forma provisional.

Pel que fa a furts a comerços, a nivell general els de la zona del centre de Manresa són dels més afectats. En un establiment d’alimentació que no volen revelar el nom, expliquen que pel que es troben tan amb furtadors reincidents, que quan entren a la botiga ja els segueixen al moviment, i també hi ha furts per part de persones que no tenien controlades. En un altre establiment, en aquest cas de moda i també del centre de Manresa, detallen que «tan podem tenir quatre o cinc furts en un dia, com que no n’hi hagi cap». A nivell general, expliquen des d’una altra botiga del centre, estan protagonitzats per homes joves, alguns dels quals ja tenen controlats i si els veuen a la porta ja no els deixen entrar. També asseguren que, com que la majoria d’aquests individus són homes, als establiments on només hi ha moda femenina, la incidència dels seus furts és més baixa.