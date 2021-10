La incidència de l’epidèmia als centres assistencials de Manresa la darrera setmana és la més baixa dels darrers tres mesos.

Per trobar una setmana sense víctimes mortals i amb una xifra mínima d’ingressats cal remuntar-se fins al 6 de juliol.

Ahir, Sant Andreu continuava sense tenir cap ingressat per covid, com la setmana passada, i Althaia no havia registrat durant els darrers set dies cap mort a causa de l’epidèmia i tenia 11 persones ingressades.

Pel que fa a les altes, amb les set donades per Althaia durant la darrera setmana s’arriba a la xifra de 3.100.

Dels onze ingressats, dos d’ells romanien a l’UCI. La xifra d’ingressats a la unitat de cures intensives de l’hospital Sant Joan de Déu ha anat descendint durant les darreres setmanes. Cal recordar que la setmana passada hi havia tres persones a l’UCI. La setmana anterior n’hi havia quatre. En el pitjor moment dels darrers mesos hi va haver 21 persones ingressades a la unitat de crítics, 16 de les quals amb covid. A mesura que baixaven el nombre d’ingressats a l’àrea d’aïllament per covid a l’Hospital de Sant Joan de Déu, també s’ha anat reduint la presència d’afectats de coronavirus a la Unitat de Cures Intensives.

La setmana passada hi havia vuit persones ingressades per covid i ahir n’hi havia onze.

Així que hi ha hagut un lleuger augment, però el que canvia radicalment la situació és que la setmana passada es van produir dues morts per l’epidèmia i que la majoria de setmanes anteriors també es va haver de lamentar la pèrdua de vides de pacients. Així que és ara quan es pot parlar de mínima afectació de l’epidèmia als centres assistencials de la ciutat, però caldrà veure les properes setmanes com evoluciona la situació perquè si continués augmentant el nombre d’ingressats comportaria també l’increment de persones a l’UCI, amb el que això comporta.

Segons les darreres dades aportades pel Departament de Salut de la Generalitat, el risc de rebrot augmenta a Manresa i també el nombre de nous casos confirmats per PCR o test d’antígens (vegeu pàgina 3).

Pel que fa a la situació del conjunt de la Catalunya Central, la regió sanitària té un total de 63.796 casos acumulats confirmats per PCR o test d’antígens, 53 més que el dia anterior. La xifra s’eleva a 69.259 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.427 persones en aquesta regió, cap més durant les darreres 24 hores.

El risc de rebrot va baixar 18 punts i és de 159, per sobre dels 136 de l’interval anterior. La taxa de reproducció baixa fins a 1,15, per sobre de la velocitat de transmissió de la setmana del 18 al 24 de setembre (1,03). La incidència a 7 dies era ahir de 70 i el 3,84% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 40 pacients ingressats, 2 menys.