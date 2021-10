Una usuària de la la línia amb bus que fa el trajecte de Manresa a la Universitat Autònoma de Bellaterra va denunciar ahir a través d’aquest diari que l’autocar que va sortir a les 8 del matí de l’estació d’autobusos es va omplir amb més gent que seients hi havia, de manera que alguns passatgers van haver de fer el trajecte dempeus.

Explicava que quan no hi havia la vaga de Renfe els usuaris que no hi cabien es quedaven sense servei i es preguntava per què Sagalés, responsable del servei, no posa un segon autobús per evitar-ho. Dilluns, deia, va passar el mateix.