Ecoviure s’obrirà al públic dissabte plena de propostes per a una vida més sostenible. Hi seran presents una setantena d’expositors, que mostraran als visitants productes i serveis en els àmbits de l’alimentació ecològica, la cosmètica natural, el tèxtil sostenible, les energies renovables i la bioconstrucció, entre d’altres. La fira estarà oberta de 10 del matí a 8 de la tarda amb entrada lliure i s’hi podrà comprar la majoria dels productes exposats. Dissabte a les 11.30 del matí tindrà lloc la inauguració oficial i el lliurament del premi al Millor Producte d’Ecoviure 2021.

A més, durant tot el cap de setmana s’hi faran activitats paral·leles com tallers, xerrades i activitats infantils, en un programa amb propostes per a tots els públics. A hores d’ara, algunes de les activitats ja han penjat el cartell de “complet”, com és el cas del taller familiar de fabricació de sabons que es farà diumenge. També està gairebé ple el conte “El viatge d’en Pepito” de diumenge a la tarda, el que mostra l’interès que desperta la fira entre el públic familiar. Des de l’organització es recomana planificar la visita i reservar amb antel·lació les activitats, ja que enguany, en compliment de les mesures anti Covid-19, és imprescindible fer inscripció prèvia.

La fira ocuparà l’espai interior i exterior del Palau Firal de Manresa i hi haurà control d’aforament per tal de respectar les mesures anticovid vigents. També hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic, es vetllarà perquè la ventilació sigui adequada i es mantinguin les distàncies de seguretat i es desinfectaran els espais abans i després de les activitats.

La mel, producte protagonista

Una de les novetats d’aquesta edició serà l’espai monogràfic dedicat a la mel. Es tracta d’una proposta que es vol que tingui continuïtat, de manera que cada any hi hagi com a protagonista un tema diferent. Dins d’aquest espai temàtic hi haurà un tast de mels, una xerrada sobre curiositats de les abelles i un taller d’elaboració d’espelmes d’abella, entre d’altres.

Ecoviure està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa amb col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Manresa, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Aigües de Manresa i l’Escola Agrària de Manresa. A la seva comissió organitzadora hi són representats el Camp d’Aprenentatge del Bages, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i el grup de treball del Fòrum Energia, format per membres del Consell Comarcal del Bages, el Gremi d’Instal·ladors, i Elèctrica Pintó.

Dissabte 9 d’octubre

Acte inaugural. A les 11.30 h.

Taller familiar d’elaboració d’espelmes d’abella. A les 11.30 h.

Taller de fabricació artesanal d’arnes de canya. A les 12.30 h.

Xerrada: radiacions a casa i 5G. A les 13 h.

Taller de construcció de caixes niu. A les 16.30 h.

Xerrada sobre la factura energètica. A les 17 i a les 18 h.

Taller d’elaboració de llibretes amb retalls ètnics i cola artesana. A les 17.30 h.

Xerrada sobre la biologia de l’abella i les seves curiositats. A les 17.30 h.

Contes: “El senyor Riu”. A les 17.30 i a les 18.30 h.

Tast de mels i les seves característiques. A les 18.30 h.

Xerrada: Biochar, segresta carboni i estimula la vida del teu hort. A les 19 h.

Pel·lícula: “La mujer de la montaña”. A les 20 h. a l’auditori de la Plana de l’Om

Diumenge 10 d’octubre

Jornada apiteràpia. Productes del rusc. A les 10 h.

Xerrada: radiacions a casa i 5G. A les 13 h.

Contes: “El viatge d’en Pepitu”. A les 11, a les 12, a les 17.30 i a les 18.30 h.

Espectacle infantil “Bon profit”. A les 13 h. a l’exterior del Palau Firal

Taller infantil de fabricació de sabons. A les 17.30 h.

Tota la informació actualitzada sobre activitats i inscripcions pot trobar-se clicant aquí.