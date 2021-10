La Fundació Althaia ha agraït a la ciutadania, les empreses i entitats del territori la seva generositat i implicació en la lluita contra la Covid-19. Ha estat en el decurs d’un acte celebrat aquest dijous, 7 d’octubre, a la sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu per reconèixer les accions solidàries que s’han portat a terme des que va esclatar la pandèmia i que han permès recaptar més de mig milió d’euros, sumant les aportacions econòmiques i les donacions de material i equipament. Unes contribucions que han facilitat que la institució disposés de més recursos per fer front a la situació d’emergència i, alhora, fomentar la recerca amb la convocatòria, per primera vegada, d’uns ajuts adreçats a projectes promoguts per investigadors d’Althaia i vinculats a la covid-19. En l’acte s’ha fet entrega de les beques, d’un import total de 55.300 euros.

La col·laboració de la ciutadania i del teixit empresarial i associatiu del territori va ser cabdal per cobrir les necessitats generades a Althaia especialment durant la primera onada de la pandèmia. Aleshores, unes 190 empreses i comerços van fer donacions d’equipaments, productes d’alimentació i materials de protecció que van permetre poder afrontar la pandèmia amb millors condicions de seguretat pels pacients i els professionals.

A més, durant tot aquest temps, la institució ha rebut a l’entorn d’un centenar de donacions econòmiques de particulars, empreses i entitats que han organitzat actes solidaris. Aquests fons es van destinar a finançar les necessitats de transformació de les instal·lacions i a l’adquisició de diferents tipus d’equipaments per, així, poder ampliar la capacitat assistencial i afrontar la malaltia amb més agilitat i capacitat resolutiva. La màquina per realitzar proves PCR de què es disposa des de l’abril del 2020 gràcies a l’aportació de l’Ajuntament de Manresa, i que va permetre augmentar la capacitat diagnòstica de la institució, n’és un exemple. Passats els primers mesos, les administracions públiques amb responsabilitat en salut van proveir dels recursos necessaris per fer front a la covid-19, el que ha fet que Althaia hagi apostat per destinar els diners provinents de la solidaritat de la ciutadania a la recerca.

Convocatòries per incentivar la recerca

Aquesta és la primera vegada que Althaia impulsa dues convocatòries internes d’ajuts, finançades amb part dels fons recaptats en la campanya de mecenatge de la covid-19. L’objectiu és fomentar la recerca científica sobre l’impacte i les repercussions clíniques, terapèutiques, epidemiològiques, de prevenció i salut pública i de serveis sanitaris vinculats a la nova malaltia. A la vegada, els ajuts volen incentivar la recerca entre els professionals de la institució.

La convocatòria d’aquestes beques suposa un punt d’inflexió en el model de recerca de la institució, que s’aproxima a altres centres hospitalaris de referència, alhora que reverteix en el desenvolupament de la recerca i la innovació al nostre territori. En total, rebran finançament quatre projectes liderats per professionals de la institució, però en què participen investigadors d’altres institucions sanitàries com l’Institut Català de la Salut, Sant Andreu Salut o l’Hospital de la Vall d’Hebron.

En la primera convocatòria, impulsada per Althaia i el Parc de la Séquia amb la col·laboració de la Fundació Sant Andreu Salut, va resultar escollit un projecte per conèixer les seqüeles de la Covid-19 al territori titulat Covid persistent a la comarca del Bages. Incidència i factors predisponents . El Dr. Domingo Ruiz, cap del servei de Medicina interna, n'és l'investigador principal.

En la segona convocatòria, una comissió avaluadora ha escollit tres projectes. Per una banda, la recerca El paper de l'anticoagulant lúpic en els pacients ingressats amb COVID19 , de la Dra. Mireia Constans, adjunta al servei d'Hematologia. Aquest projecte pretén saber si la presència de l'anticoagulant lúpic podria estar relacionada amb un augment dels episodis trombòtics arterials o venosos i una major mortalitat en el pacient ingressat per Covid-19, i saber si aquesta alteració es manté en el seguiment dels pacients als 6 mesos de la infecció i si això pot estar relacionat amb un empitjorament de la seva qualitat de vida.

D'altra banda, el projecte Bases fisio-patològiques i afectació sistèmica del "long-covid" o covid persistent , del Dr. Enrique Esteve, adjunt al servei de Medicina interna, té per objectiu l'estudi de la covid persistent a la comarca del Bages, que sobretot causa fatiga i dispnea, posant l'accent en els canvis a nivell immunològic, marcadors inflamatoris i d'autoimmunitat. El treball analitzarà també les manifestacions clíniques més freqüents i l'impacte sobre la qualitat de vida relacionada amb la salut.

En tercer lloc, hi ha el projecte Estudi de seroprevalença SARS-COV-2 després de la vacunació a professionals sanitaris, impulsat pel Dr. Jaume Trapé, cap del servei d'Anàlisis Clíniques. L'estudi té per objectiu avaluar la protecció que han adquirit professionals de la institució arran de l'administració de la vacuna mesurant la concentració d'anticossos i la durada de la resposta immunitària. També la taxa d'infecció entre professional al llarg del temps.

L’impuls de la recerca és clau per incrementar la qualitat assistencial i desenvolupar el professionalisme que acaba revertint en una millor qualitat del sistema sanitari. La captació de fons destinada a aquest àmbit té una llarga tradició al nostre país i ha tingut un paper molt rellevant per situar les universitats i hospitals catalans en llocs capdavanters dels diferents rànquings que es publiquen anualment. És en aquest sentit que la Fundació Althaia busca la complicitat de la ciutadania i el territori per sumar-se a aquest model. El projecte de mecenatge que es va posar en marxa des de la institució per canalitzar les aportacions per fer front a la Covid-19 encara continua obert.