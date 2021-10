L’any que ve es jubila amb 65 anys. El doctor Cristòfol Ortega, director mèdic de l’Hospital de Sant Andreu, va ser qui va posar en marxa la unitat de pal·liatius fa un quart de segle.

Que particularitza les cures pal·liatives?

L’abordatge és holístic sobre un conjunt de fronts per aportar benestar i qualitat de vida. Quan ja no es pot curar, perquè es tracta d’una malaltia avançada que no té tractament específic, podem controlar els símptomes que provoquen patiment.

També tracten pacients als quals doneu l’alta?

Sí, moltes vegades. Quan diem que la malaltia es troba en un estadi avançat no implica que quedi poc temps de vida. Tractem pacients que estan curats de la malaltia, però els provoca efectes secundaris que controlem. Aquest és més un pacient de consultes externes que d’ingrés. Hem tingut pacients que amb els efectes secundaris de les quimioteràpies i radioteràpies han patit nàusees, vòmits, dolor, cansament i han estat ingressats mentre rebien el tractament. Bàsicament, però, el nostre pacient és el que té una malaltia avançada.

Ha tractat pacients que han tingut una reversió de la malaltia?

El que trobem són pacients i famílies que arriben amb la sensació de mort imminent, però quan es poden controlar els símptomes s’estabilitzen i tenen una supervivència encara d’unes setmanes. Passa sobretot amb els pacients amb insuficiència d’òrgans, els cirròtics i respiratoris.

Es requereix una vocació especial per treballar aquí?

Intentem buscar un perfil que es pugui adaptar a la situació i amb formació específica. Tenim infermeres amb el màster de cures pal·liatives, en l’àmbit psicòlògic també la formació es avançada i el metge, òbviament.

A la primera onada de l’epidèmia quina era la situació?

Tots ens vam ficar de cap i ens vam arriscar. Vam tenir un risc molt gran però s’havia de fer i ens hi vam posar. S’esperaven moltes desercions i no va ser així, al contrari. Estic orgullós dels professionals presentant-se voluntaris per entrar a les unitats de covid.

I com ha afectat l’epidèmia al pacient que arriba a la unitat?

Està clar que la pandèmia ha afectat al procés diagnòstic de segons quins tipus de malalties. Hi ha hagut dificultat per atendre mèdicament la població. Hi ha hagut diagnòstics endarrerits i en concret a nosaltres ens han arribat pacients acabats de diagnosticar amb malaltia avançada. Hem vist un increment d’aquest tipus de pacients.

Com va començar a la unitat?

Jo vaig començar el dia 1 de setembre de 1996. Venia de portar un PADES (Programa d’Atenció Domiciliària-Equip de Suport) a Granollers. I la unitat es va obrir el 7 d’octubre. Les característiques del pacient que venia eren les de persones en el tram final de la vida. Això ha anat evolucionant i la unitat cada vegada ha anat tenint més pacients oncològics en fases inicials per controlar els seus símptomes o fins i tot quan ja estan guarits de la malaltia.

La unitat també tracta pacients no terminals?

Sí, tenim pacients que ni molt menys es troben en situació de final de vida sinó que els atenem per controlar símptomes. Ens hem anat obrint a unitats. Primer oncologia, però també a pneumologia, de l’aparell digestiu -sobretot cirrosis avançades- o nefrologia. Molts pacients amb malaltia crònica avançada es beneficien més d’un tractament pal·liatiu conservador que d’un tractament més agressiu. Aquesta és la situació actual i el camí de futur.

Considera que es valora la feina que fan?

El nostre és un servei poc conegut, però que aporta molt. Tenir un pacient que ha estat patint i que pugui tenir un traspàs digne és satisfactori i la família ho agraeix moltíssim. És normal que fins que no et coneguin no et valorin. Hi ha famílies que s’han negat a venir a pal·liatius i que un cop han estat han desitjat haver vingut abans. Com sap, al seu mitjà de comunicació és habitual poder llegir cartes d’agraïment de famílies.