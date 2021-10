Un centenar de persones van assistir ahir al vespre a l’acte celebrat a l’auditori de la Plana per commemorar i recordar els 20 anys de trajectòria de la delegació al Bages. Berguedà, Moianès i Solsonès de l’AFA, l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències. Va ser una vetllada per on van passar alguns dels noms que han fet i que fan possible l’entitat, que van rebre la gratitud dels presents.

Actualment, la delegació de l’associació a les nostres comarques, que presideix Fina Rovira des de fa quatre anys, té 350 socis, 22 voluntaris i 4 treballadores (tres psicòlogues i una secretària). Abans que Rovira, la van presidir Rosa Riera (2006-2017) i Montserrat Anfruns (2000-2006). La feina, però, va començar molt abans de la mà de Dolors Puertas i de Carme Golsa, que el 1994 ja van plantar la llavor del que és avui en dia l’entitat.

La vetllada, presentada per Pep Garcia, molt lligat a l’associació, i que va tenir la col·laboració especial del cantant Salva Racero, que va obrir i tancar l’acte amb la interpretació de dues cançons, i del dibuixant Toni Ortiz, que va anar fent dibuixos amb sorra per il·lustrar les intervencions, va durar més d’una hora i mitja en la qual es van alternar a l’escenari persones i institucions lligades amb l’associació. Al principi i final van parlar la regidora de Gent Gran, Rosa Maria Ortega, i l’alcalde Marc Aloy, que van tenir paraules d’agraïment per la tasca que duu a terme l’AFA.

També van adreçar paraules als assistents Dolors Puertas; la infermera de la Fundació Sant Andreu Salut Sílvia Graells; Montserrat Anfruns, que va explicar que un dels primers objectius que es van proposar va ser el d’informar, divulgar i sensibilitzar sobre una malaltia que fa vint anys encara era molt desconeguda; Antònia Raich, de la Fundació Althaia; Rosa Riera, que va recordar la tasca que van fer per trobar professionals que ajudessin l’associació; Mireia Gorchs, en representació de CaixaBank; les voluntàries Antònia Tàpia i Conxita Garrido, que van posar de relleu l’enriquiment personal que els ha aportat; Valentí Martínez, director general de la FUB; el cuidador Xavier Guals i Fina Rovira.