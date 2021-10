Després de 25 anys a la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital de Sant Andreu manté sempre present la frase d’Eric Cassell «els que pateixen no són els cossos sinó les persones».

Per a vostè, que n’ha vist tants, com són els últims moments de la vida?

Sempre dic als familiars que aquest temps és especial i diferent. Recordo que una dona em deia: «el meu marit per primera vegada m’ha dit que m’estima, ell sempre havia sigut molt tancat i mai demostrava els sentiments com ho fa ara».

Descrigui la seva feina?

Solen ser intervencions a curt termini, visites curtes i periòdiques. En quan a la família, veiem que poden patir tant o més que el malalt, però paradoxalment és la mateixa família una peça clau en el benestar del pacient. En aquest cas la intervenció es sol centrar en disminuir l’impacte emocional generat per la situació de presa de consciència d’un final proper. Així mateix s’intervé en la detecció preventiva de dols complicats.

Quins son els problemes psicològics més habituals?

La por a patir. Te n’adones que molts malalts no tenen por de la mort en sí mateixa, sinó del procés de morir. Sorgeix la por a allò desconegut, a la pèrdua d’autonomia, als canvis, a les pèrdues i a tot allò a que han de renunciar. Si aquests elements d’impacte emocional no poden ser gestionats de manera adequada, poden tenir com a conseqüència l’ansietat, la depressió, l’hostilitat i la claudicació emocional (en el cas de la família) en cas que es mantinguin en el temps i en intensitat, convertint-se en desadaptatives; llavors és quan es requereix la intervenció psicològica específica. També ens podem trobar amb una dèficit de comunicació entre malalt i família o conspiració de silenci. Així mateix cal tenir present el dolor emocional del cuidador principal i la família per la propera pèrdua del seu ésser estimat.

Com és treballar a la Unitat?

És entrar en el mon subjectiu de les persones que es troben en la seva fragilitat més extrema. Llavors coneixes i veus com són d’important per ells les petites coses que per la majoria son insignificants, com és tenir la meta de poder aconseguir anar caminant fins el lavabo de l’habitació, o bé no tenir dolor, la visita de la família... Son aquestes les petites esperances que ajuden a trobar sentit i al·licient en el dia a dia. Son ideals petits i pragmàtics però realistes i que es poden aconseguir.

Hi ha similituds en els comportaments?

A la unitat te n’adones que tots som iguals davant la malaltia, però no tots afrontem el patiment de la mateixa manera. Cada malalt és diferent i té el seu estil que cal respectar. No existeixen formes correctes o incorrectes d’afrontar el propi final.

Quins son els principals obstacles als quals us enfronteu?

Estan relacionats amb haver de treballar amb els pacients i famílies que arriben amb falses expectatives, informacions rebudes a vegades brusques i que cal reconduir per disminuir reaccions d’impacte. Altres situacions poden tenir a veure amb casos de problemàtica social, manca de cuidador. També la solitud d’algunes persones malaltes que no tenen ningú, llavors és l’equip qui sol fer un rol substitutiu per pal·liar la situació.