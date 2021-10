Rita Bover té 75 anys i és de Sant Fruitós. En el moment de fer l’entrevista compta les hores per rebre l’alta i tornar a casa. Quan arriba un professional de transport sanitari per ultimar els detalls del seu trasllat queden ben entesos després que ella li demani amb un somriure a la cara: «sigueu puntuals!».

Com es troba?

Ara bé. Ja em puc llevar i moure per l’habitació, que és molt important.

Què li passa?

Vaig caure i em vaig trencar una vèrtebra i no aguantava el dolor. Em van dur a Althaia i després aquí. La primera setmana que vaig ser aquí ho vaig passar molt malament perquè no em podia llevar i fer el que necessitava. El dolor va anar baixant gràcies a la medicació. Primer morfina en vena i després pastilles per via oral. Quan em vaig poder llevar (amb ajuda) vaig tornar a ser una dona, però fins llavors ho vaig passar malament.

Vostè sabia el que era una unitat de pal·liatius abans d’ingressar?

No.

Ara què li sembla?

Que hem de ser positius i si tenim un moment bo, aprofitar-lo perquè els dolents es presenten sense avisar. Per a mi aquesta unitat és el lloc on m’han tret el dolor.

Ser aquí li ha canviat la perspectiva?

Abans i tot ja m’havia canviat perquè jo vinc d’una mastectomia, l’any passat. Així que jo vaig canviar el xip fa dies. Li torno a dir: No es poden deixar escapar els bons moments, cal aprofitar-los.

Què va sentir quan li van dir que necessitaria cures pal·liatives?

Ningú ho busca, però si aquesta és la situació és el que hi ha.

Què té ganes de fer a casa?

Anar recuperant la normalitat, el menjar de casa... Hi ha coses que no podré fer per les limitacions de mobilitat, però moltes altres sí. Aquí et tracten molt bé, però el temps es fa etern. Per sortir de l’habitació cal anar acompanyada i dintre de l’habitació camino setze passes en una direcció i setze en l’altra, setze en una direcció i setze en l’altra... Jo demano que a la nit no em tanquin la finestra perquè per a mi el dia comença quan es fa clar. Vostè em demanava pels meus desitjos. Jo desitjo tirar endavant.