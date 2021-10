La circulació dels trens a l'R4, entre Terrassa i Manresa, ha quedat restablerta després d'una aturada del servei d'aproximadament una hora per manca de subministrament elèctric a les instal·lacions d'Adif. L'aturada s'ha produït entre les 8:45 h i les 10 h d'aquest matí. En conseqüència, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat.

D'altra banda, els serveis mínims de la resta de línies de Rodalies en la franja matinal de la cinquena jornada de vaga a Renfe s'han complert segons el previst, segons han informat fonts de la companyia. Concretament, la protesta s'ha produït entre les set i les nou del matí i ha estat convocada per Sindicat Ferroviari. Els serveis mínims en aquestes dues hores eren del 85% a Rodalies i del 72% a l'AVE i Llarga Distància.

Les següents franges d'aturades van de 12.00 a 16.00 –convocada només per SEMAF- i de 18.00 a 22.00, aquesta última impulsada tant per SEMAF com per SF.