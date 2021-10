L’entitat ecologista Meandre ha recordat que fa més de catorze anys que demana que es duguin a terme dues actuacions que considera claus per connectar el riu amb la ciutat, i reclama que siguin incloses en els propers pressupostos municipals.

La primera, és l’arranjament de l’esllavissada del Passeig del Riu a l’altura de la Cova, «despreniment que trenca la continuïtat del passeig des de fa dècades i posa en perill als vianants que fan el recorregut Pont Vell–passera de l’albereda de Can Poc Oli, estrenada fa un any».

Recorda que l’any vinent es commemoraran els 500 anys de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa i fa notar que «seria genial poder celebrar aquesta efemèride amb la recuperació de la continuïtat del Passeig del Riu, des de fa anys esllavissat, per on transcorren importants itineraris just a l’entrada al Centre Històric de la ciutat».

La segona actuació és «l’eixamplament i arbrat de la estreta vorera de la carretera de Cardona per arribar amb seguretat al Pont Nou. Creiem que l’eixamplament de la vorera d’aquest curt tram milloraria la seguretat dels molts vianants que van de la ciutat al parc fluvial o travessen el riu pel Pont Nou per endinsar-se a la zona esportiva i als itineraris de Collbaix i de la riera de Rajadell».