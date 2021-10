Diumenge, 10 d’octubre, se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental amb la finalitat de sensibilitzar a l’opinió pública sobre la importància i les conseqüències personals i socials de les diferents problemàtiques en salut mental. Un any més, Manresa se suma a la commemoració amb una programació d’actes durant el mes d’octubre oberta a tothom i amb la col·laboració d’entitats del territori vinculades a la salut mental.

Entre les activitats programades, hi ha, demà, l’acte institucional, que tindrà lloc a les 12 del migdia a la plaça major i inclourà la lectura d’un manifest a càrrec de representants d’entitats de Manresa que formen part de la Taula de Salut Mental. Aquesta taula es constitueix com un espai de coordinació i de treball col·laboratiu entre tots els agents que treballen en salut mental al municipi de Manresa amb la finalitat de definir accions de millora a escala local que permetin donar resposta i millorar la salut mental al territori. Fruit d’aquest treball, enguany ha presentat la Guia de recursos de salut mental a Manresa, com a eina de suport per a la ciutadania, que identifica els recursos que hi ha a la ciutat i el mitjans per accedir-hi. Estarà disponible a diferents espais en format paper i es podrà consultar en un enllaç.

A l’acte de demà també hi haurà intervencions del consistori i es clourà amb una mostra del taller de dansa inclusiva que ha tingut lloc el mes de setembre al Casal de les Escodines conduït per les ballarines Nàdia Pesarrodona i Maria Ribera i amb la participació de més d’una vintena de persones.