La crida als prop de tres mil estudiants universitaris que hi ha al campus de Manresa a participar en les vacunacions sense cita prèvia en punts instal·lats als propis centres ha acabat tal com va començar, amb una tèbia resposta: 52 a la FUB-UManresa i 48 a la UPC.

En realitat no se sap quants universitaris que estudien a Manresa s’han vacunat, però si queda clar que un centenar d’immunitzacions no es un gran resultat tenint en compte que hi ha constància que més d’un 25% de la població no està immunitzada i que la franja entre 20 i 35 anys presenta el nivell de cobertura més baix.

Per això a la Catalunya Central, com a la resta del país, es va començat a vacunar als campus universitaris. El Departament de Salut de la Generalitat insisteix que ens trobem en una fase en la qual s’intenta immunitzar persones que probablement no es vacunarien si no se’ls facilités al màxim l’accés al vaccí.