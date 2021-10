El Grup municipal del PSC ha fet públic que l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa d'ERC i JxC ha comprat tres furgonetes per als serveis de Territori i la brigada de manteniment i un cotxe oficial per al Servei d'Alcaldia, amb un cost total de 82.341 euros IVA inclòs que s'abona pel mètode de renting. Al PSC li ha resultat "com a mínim sorprenent" que la compra d'aquests vehicles no hagi estat comunicada a través del Gabinet de Comunicació.

El Grup Municipal del PSC vol manifestar que si bé pot estar d'acord en el fet que l'alcalde d'una ciutat de gairebé 80.000 habitants disposi d'un medi de locomoció propi per poder complir puntualment amb la seva habitualment carregada agenda, "ens ha semblat del tot matusser i fins i tot infantil l'intent d'amagar la compra, raó per la qual hem decidit fer nosaltres mateixos la comunicació que en lògica hauria hagut de fer el mateix govern d'ERC i JxM, sense avergonyir-se de les seves decisions".

La versió oficial de l'equip de govern en ser preguntat per aquesta "no informació" ha estat bàsicament que no sempre es comunica tot el que fa l'Ajuntament, i que només s'informa del més important.

Tanmateix els socialistes de l'Ajuntament pensen que darrere d'aquesta decisió de no comunicar la compra hi ha la polèmica generada en el ple municipal quan en un primer moment el concurs públic per a l'adquisició d'aquests vehicles contemplava que tots fossin de gasoil i que no fossin elèctrics o com a mínim, híbrids. Aquella compra es va aturar al Ple perquè l'equip de govern va optar iniciar de nou el procediment de contractació.

Endollable

Dues de les tres furgonetes que s'han comprat són híbrides de consum combinat de gasolina i de consum alternatiu de gas. La tercera furgoneta ha estat finalment de gasoil, i el cotxe per a l'alcaldia és l'únic que és híbrid endollable al corrent elèctric, amb canvi de marxes automàtic i una autonomia en format elèctric de 50 km.

El PSC recorda que en aquell mateix Ple va provocar debat, precisament, el fet que un dels vehicles fos comprat per a l'ús del servei d'Alcaldia i Presidència. "En definitiva el que popularment es coneix com un cotxe oficial, això sí, en aquest cas sense xofer fix", diu.

Davant d'aquest fet, el grup municipal socialista va demanar a l'equip de govern de poder veure els vehicles adquirits i que no havien estat comunicats ni en roda ni en comunicat de premsa. "Aquesta setmana els hem pogut retratar perquè la ciutadania de Manresa pugui saber que els serveis de manteniment i de Territori per fi tenen tres furgonetes noves que milloraran molt la qualitat de la seva feina perquè els vehicles que usaven fins ara estaven en unes condicions molt obsoletes i contaminants", explica el PSC.

Però considera que "un cas diferent és el vehicle per a l'alcalde i el Servei de la Presidència de l'Ajuntament que no és una substitució sinó una compra ordenada pel batlle, Marc Aloy. És en aquest sentit que al grup municipal ens sembla que la veritat de la no comunicació de la compra d'aquest (i de passada dels altres tres vehicles) ha estat realment la d'evitar una possible polèmica pública pel fet que l'alcaldia hagi volgut disposar d'un vehicle oficial sense xofer que ens consta que fins ara ha estat utilitzat bàsicament per l'alcalde Aloy i pel seu Cap de Gabinet per dur a l'alcalde als llocs on havia estat convocat per raó del seu càrrec".