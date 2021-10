Una especialitat poc coneguda és la de les cures pal·liatives, aquelles que tenen com a principal missió millorar la qualitat de vida de les persones malaltes controlant el dolor que pateixen fins que reben l’alta i, també, acompanyant els malalts que es troben en situació terminal fins a l’últim moment de la seva vida. La primera i única unitat de cures pal·liatives del Bages és la de l’Hospital Sant Andreu de Manresa, que ara compleix 25 anys de funcionament.

L’evolució més significativa al llarg d’aquest quart de segle ha estat passar de tractar majoritàriament persones a les quals quedava molt poc temps de vida a poder donar gairebé el 50% d’altes.

Segons dades a les quals ha tingut accés aquest diari, l’any 2008 dels 110 pacients atesos, el 77,3% van morir i el 22,7% van rebre l’alta al domicili.

Enguany, dels 308 pacients tractats fins ara el 48,30% ha obtingut l’alta a domicili.

La unitat es va obrir el 1996 amb 10 llits i ara disposa de 14 i d’un equip especialitzat multidisciplinari que integra l’atenció psicològica, social i l’especialització perquè el temps passi amb la millor qualitat possible.

Es tracta d’una unitat petita que s’organitza per adaptar-se a les necessitats del pacient. Hi ha un metge de referència i quan no hi és, si hi ha necessitat d’intervenir, entra el de guàrdia. Hi ha una infermera i dos auxiliars per torn. La ràtio de pacients per professional és menor que en altres especialitats precisament per poder-se adaptar a les necessitats del pacient.

També disposa d’una psicòloga, assistent social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional que porta el tema de logopèdia i valoració de disfàgia (dificultat per empassar).

L’augment de pacients que tracta la unitat s’explica precisament pel fet que cada cop s’atén una tipologia més diversa de pacients molts dels quals no es troben en una situació de final de vida sinó que s’intervé per controlar símptomes i regular el dolor.

Tot i així continua sent una unitat sanitària amb una càrrega psicològica intensa per als professionals. Per això, quan comencen, als membres de la unitat se’ls demana, passat un temps, si es veuen amb cor de continuar. I si no és així poden demanar el canvi.

Una altra tasca important és la del suport a les famílies, que és també una altra forma de curar una ferida oberta.

El seu responsable durant tot aquest temps ha estat el doctor Cristòfol Ortega, qui també és director mèdic de l’Hospital Sant Andreu.

La de cures pal·liatives és una unitat sanitària especialitzada en el tractament, seguiment i les cures dels pacients que tenen una malaltia avançada i terminal. Com s’ha dit, no únicament del pacient sinó també de la seva família, perquè quan pateix una persona també pateixen els que l’envolten. En aquest procés apareixen una multitud de símptomes que són tant físics com psíquics i emocionals que també cal vetllar.