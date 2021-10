La sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu va acollir ahir un acte amb què la Fundació Althaia va agrair a la ciutadania, les empreses i entitats del territori la seva generositat i implicació en la lluita contra la covid-19. Gràcies a elles s’ha recaptat més de mig milió d’euros, sumant les aportacions econòmiques i les donacions de material i equipament.

Amb l’ajuda rebuda, Althaia ha tingut més recursos per fer front a la situació d’emergència i, alhora, li ha permès fomentar la recerca amb la convocatòria, per primer cop, d’uns ajuts adreçats a projectes promoguts per investigadors de la fundació sobre la covid. Ahir es van lliurar les beques, amb un import total de 55.300 euros.

Especialment durant la primera onada de la pandèmia, unes 190 empreses i comerços van fer donacions d’equipaments, productes d’alimentació i materials de protecció que van permetre a Althaia afrontar la pandèmia amb millors condicions de seguretat per als pacients i professionals. A més a més, durant tot aquest temps, la institució ha rebut un centenar de donacions econòmiques de particulars, empreses i entitats que han organitzat actes solidaris. Passats els primers mesos, les administracions públiques amb responsabilitat en salut van proveir dels recursos necessaris per fer front a la covid-19, la qual cosa ha ofert a la fundació hospitalària destinar a recerca els diners provinents de la solidaritat ciutadana. En total, rebran finançament quatre projectes liderats per professionals d’Althaia: Covid persistent a la comarca del Bages. Incidència i factors predisponents, amb el Dr. Domingo Ruiz, cap del servei de Medicina interna, com a investigador principal; El paper de l’anticoagulant lúpic en els pacients ingressats amb covid-19, de la Dra. Mireia Constans, adjunta al servei d’Hematologia; Bases fisio-patològiques i afectació sistèmica del ‘long-covid’ o covid persistent, del Dr. Enrique Esteve, adjunt al servei de Medicina interna, i Estudi de seroprevalença SARS-COV-2 després de la vacunació a professionals sanitaris, impulsat pel Dr. Jaume Trapé, que és cap del servei d’Anàlisis Clíniques.