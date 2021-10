Tirar endavant un Pacte Nacional per a la Salut Mental amb els recursos necessaris per poder-lo desenvolupar. És una de les reclamacions que s'han escoltat aquest migdia a Manresa en el marc de l'acte per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental, que, amb el lema "Una salut mental en un món desigual", ha tingut lloc a la plaça Major davant de més d'un centenar de persones. A banda de demanar que el Govern català faci efectiu el compromís anunciat el maig passat de dur a terme l'esmentat pacte, els parlaments han inclòs, també, altres reivindicacions com la de fer més visibles que ara i donar veu a les persones amb problemes de salut mental com el camí per no estigmatitzar-les. Alhora, s'han recordat els efectes que ha tingut la pandèmia en aquestes persones a nivell d'agreujar els problemes de salut mental que ja tenien i, en alguns casos, fent-los aflorar.

La regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, ha posat l'accent en la importància de, enmig de l'escenari de crisi actual generat per la pandèmia, donar prioritat a les persones vulnerables, entre les quals les que tenen alguna malaltia mental, i de fer-ho amb un front comú i un abordatge compartit. Ha anunciat la publicació, en paper i virtual, d'una guia que recull tots els recursos relacionats amb la salut mental que hi ha a Manresa elaborada per la Taula de Salut Mental, que fa tres anys que es va crear. Inclou les entitats, associacions i fundacions de l'àmbit de la salut mental, els recursos que hi ha a Manresa i a on estan ubicats. Hi podeu accedir en aquest enllaç.

Per part seva, la regidora de Ciutat Saludable, Maria Mercè Tarragó, ha recordat que La Marató de TV3 d'aquest any serà la tercera dedicada a la salut mental i ha avançat algunes de les iniciatives impulsades a Manresa des de la Taula de Salut Mental i Manresa per La Marató, entre les quals l'elaboració d'uns clauers que s'han posat a la venda avui mateix al preu de 3 euros, el muntatge dels quals han fet usuaris de les entitats representades a la taula i amb la participació d'estudiants de l'Escola d'Art de Manresa. La recaptació íntegra de la seva venda es dedicarà a La Marató. També ha anunciat una xerrada-col·loqui, la setmana del 13 al 19 de desembre, on professionals, persones amb diagnòstic i famílies abordaran els principals aspectes que afecten la salut mental dels joves i adolescents.

Tot seguit, s'ha fet la lectura del manifest elaborat per la Federació Salut Mental de Catalunya en el Dia Mundial de la Salut Mental, entitat que enguany celebra un quart de segle de vida. Ho han fet Anna Caparrós, del Servei Prelaboral d'Ampans; Anna Puigdellívol, del Servei de Salut Mental del Bages; Eva Nieto, de Mosaic; Montse Manresa, de Trebolmonte; Isaac Morell, de la Fundació Althaia; Josep Franch, d'Activament Catalunya Associació, i Ignasi Usandizaga, de Mutuam Manresa. Entre d'altres, han reclamat un Pacte Nacional per a la Salut Mental i han recordat que donar l'atenció que mereixen aquestes malalties "és un repte antic, actual i futur".

En el seu parlament, Rosa Vestit, delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, igual que l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha insistit en la necessitat de parlar obertament de les malalties mentals com la millor manera d'ajudar les persones que les pateixen. Vestit ha recordat que "es calcula que un 80% dels factors que condicionen la salut no tenen a veure amb la sanitat sinó amb aspectes socials i econòmics com són la família, l'alimentació, l'aigua, la higiene, la vestimenta, l'activitat física, l'habitatge, l'educació, el treball i l'entorn social". Ha explicat, també, que el darrer Informe de Salut de Catalunya del 2019 "destaca que en els darrers deu anys, el grup de malalties mentals que inclou les demències té una tendència creixement en les causes de mortalitat, tant en homes com en dones".

Aloy, que ha repassat les entitats que formen part de la Taula de Salt Mental de Manresa i ha admès els dèficits que encara arrossega l'atenció a la salut mental i la importància de tirar endavant un Pacte Nacional per a la Salut Mental "ben dotat" per fer-ho amb els mitjans adequats.

L'acte ha finalitzat amb una actuació d'un dels Espais Creatius impulsats per la regidoria de Cultura, en aquest cas de dansa dinamitzat per la ballarina Nàdia Pessarodona el setembre al Casal de les Escodines. Hi han participat: Susagna Berenguer, Sylvia Masot, Laia Miralta, Joan Boquer, Isabel Castro, Adrià Pujolar, Anna Vila i Anna Moreno, tots ells vinculats a Ampans i al Club Social Mosaic. En acabar, han lluït unes cartolines amb el lema: "Habitem amb moviment espais municipals".