Més que mai. Aquest és el resum de la situació a Manresa pel que fa a la presència de terrasses al carrer durant l’estiu. De les 143 del 2019, l’any passat, amb la irrupció de la covid, van fer el salt a 188, dada que ja va ser de rècord, que s’havia quedat en 153 el 2017. Enguany, amb informació fins al 30 de setembre passat, data en què finalitza la temporada d’estiu, han augmentat fins a les 203. En dos anys, hi ha hagut un increment de gairebé el 42 %.

De les 203 terrasses, 37 ocupaven -o ocupen, si han renovat el permís- espai a la calçada. Malgrat que l’ordenança municipal no permet posar taules i cadires a l’espai destinat als vehicles, l’any passat les limitacions generades per la pandèmia a la restauració van portar l’Ajuntament a fer una excepció que, de moment, informa, continua.

L’autorització per posar les terrasses en calçades, explica el consistori, s’ha fet en aquells espais en els quals és tècnicament viable, i de manera transitòria i provisional, insisteix. Això ha generat escenaris una mica inversemblants, amb taules i cadires encaixonades ocupant places d’aparcament de cotxes i de motos i amb estètiques més o menys encertades. Són les 37 esmentades, fruit de la situació generada per la covid. No vol dir que entre les 166 restants fins a 203 no n’hi hagi també que hagin estat fruit de la pandèmia. El que passa és que si han cabut a la vorera s’hi han col·locat i s’ha fet la tramitació com sempre, perquè l’ordenança municipal ja ho contempla, i si volen continuar ho podran fer quan s’acabi el període d’excepcionalitat, que és quan es considera que podran tornar a la plena normalitat precovid.

Actualment, en el cas dels bars, restaurants i establiments similars, l’aforament a l’interior és del 50 % amb bona ventilació i es limita a 10 persones el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules tant a l’interior com a l’exterior, llevat que pertanyin a la mateixa bombolla de convivència.

Juntament amb la possibilitat de posar taules a la calçada, a l’inici de la pandèmia es va aprovar una bonificació del 50% de la taxa per ocupar la via pública que per a la temporada d’hivern -d’octubre de 2020 a març de 2021- es va augmentar fins al 80% i per a la darrera temporada d’estiu -de l’1% d’abril al 30 de setembre- es va preveure que fos del 50%, lligat sempre a les possibilitats de treball dels negocis.

Delimitació amb jardineres

En les terrasses que són a la calçada, que en alguns casos ocupen places de zona blava i en altres aparcament lliure per a cotxes i motos, per garantir la seguretat de la clientela, l’Ajuntament exigeix la delimitació de la zona amb jardineres. A banda, explica que s’ha concedit autorització als establiments que han presentat una proposta que millorava el mínim exigit amb les jardineres. Un bon exemple és l’estructura de fusta que ha posat el restaurant Cal Manel a la carretera de Cardona que, estèticament i funcionament, és una alternativa que està bastant per sobre de la resta.

Una o dues temporades

Malgrat que siguin provisionals, els permisos funcionen com en la resta de les terrasses que hi ha a la via pública, de manera que han d’abonar la mateixa taxa i les autoritzacions corresponen a dues temporades: primavera-estiu, que és la que ha finalitzat ara; i tardor-hivern. Cada negoci és qui decideix si vol les dues temporades.

Si es tenen em compte les dades d’anys anteriors, les 203 terrasses fins al 30 de setembre multipliquen per més que quatre les que hi havia el 2008. En relació amb la xifra de l’anterior any sense covid (el 2019; amb 143 terrasses), han representat un increment del 41,9% i, si es compara amb les 188 de l’any passat, de pràcticament el 8%.

Fase 1 del desconfinament

El maig del 2020 l’Ajuntament va comunicar que, quan es posés en marxa la fase 1 del pla de desconfinament de la crisi per la covid 19, que preveia el retorn progressiu dels clients als bars i restaurants, s’estudiarien totes les propostes per tenir terrassa; tant les formulades pels establiments que ja tenien autoritzades terrasses i que les volien ampliar, com per a aquells que en volguessin instal·lar per primer cop. Concretava que, «quan l’ocupació de vorera no sigui possible, es podrà fer la instal·lació en espais d’aparcament en calçada». Igualment, va informar que és permetria la instal·lació de models de para-sols diferents «amb la condició que tinguin peu propi i no s’ancorin al paviment». En tots els casos «caldrà garantir, en tot moment, la circulació dels serveis d’emergència».