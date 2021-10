Conrad Planas i Bages, expresident d'ERC a Manresa, va morir aquest dijous al matí als 92 anys. El funeral serà aquest dissabte a les 12 del migdia a la Sala Montserrat d'Àltima de Manresa. Planas va ser un dels pilars de la constitució com a Secció Local d'ERC a la ciutat l'any 1977. En les primeres eleccions municipals de la Transició, el 1979, va presentar-se com a cap de llista dels republicans, encara que ERC no va aconseguir cap regidor.

També va encapçalar la llista a les eleccions municipals del 1983, juntament amb Constantí Mas. Llavors, la concentració de vots en el PSC esborra la resta de l'esquerra de la ciutat.

Planas també va ser president de l'Associació de Veïns Cots-Guix - Pujada Roja, concretament del 1998 al 2002. A banda, va ser fundador i president de la Penya Blaugrana de Manresa. Per la seva tasca i implicació, va ser guardonat per l'equip amb la primera medalla d'or del Futbol Club Barcelona.