Alimentació ecològica, productes de drogueria a granel, embolcalls sostenibles, cosmètica natural, energia neta... La fira Ecoviure mostra durant tot aquest cap de setmana prop d’una setantena de propostes que els ciutadans poden incorporar al seu dia a dia i d’aquesta manera fer la seva vida més sostenible. Ecoviure ha obert portes aquest matí al Palau Firal de Manresa i es pot visitar avui dissabte i demà diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre.

El biocarbó LivingChar, el millor producte de la fira

Durant l’acte oficial d’inauguració que ha tingut lloc aquest migdia s’ha lliurat el premi al millor producte d’Ecoviure 2021, que ha estat per al biocarbó de LivingChar, un producte que s’obté a partir d’exposar la matèria orgànica a altes temperatures en un entorn amb absència o baix contingut d’oxigen. Gràcies a les seves excepcionals propietats físiques i químiques, el biochar és un producte molt versàtil amb aplicacions que van més enllà de l’agricultura i la jardineria, com són la ramaderia, la reforestació i la recuperació i descontaminació de sòls i aigües. El biochar ha estat reconegut pel Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic com una eina que ajuda a lluitar contra el canvi climàtic per la seva capacitat de segrestar grans quantitats de carboni i evitar que aquest torni a l’atmosfera en forma de CO2.

La comissió organitzadora d’Ecoviure també ha concedit un accèssit a Serva Orgànica pel producte La bossa Serva, una bossa de cotó que té com a funció mantenir les hortalisses fresques més temps, a la nevera. La bossa Serva està elaborada amb el teixit de Cotó Roig, cultivat a Andalusia i filat i teixit a Catalunya. La confecció també es produeix a Catalunya, de manera que es tracta d’un producte local de proximitat, amb traçabilitat ètica i responsabilitat social i ambiental.

El regidor de Ciutat Verda i president de la comissió organitzadora d’Ecoviure, Pol Huguet, ha destacat que “aquest és el cap de setmana on s’han de concretar tots els temes que hem estat tractant al llarg de la setmana a nivell professional. Ecoviure ha de ser una llavor perquè durant la resta de l’any la ciutadania canviï els seus hàbits”. Sílvia Gratacòs, vicepresidenta del Comitè Executiu de la Fundació Turisme i Fires de Manresa i presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa ha volgut posar en valor “la capacitat de la comarca del Bages per fer xarxa, que s’ha posat de manifest en les jornades professionals, que han comptat amb la implicació d’entitats de referència al territori”. Per part de la Diputació de Barcelona ha participat a l’acte inaugural el coordinador de l’Àrea d’Acció climàtica, Martí Domènech, que afirmat que “el canvi climàtic ens obliga a un canvi d’actituds” i ha refermat el suport de la Diputació a la fira. Per últim, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha dit que “Manresa té elements per ser un referent per al país quant a polítiques de sostenibilitat” i ha remarcat la trajectòria de la fira, que va néixer en un moment “en què gairebé no es parlava de sostenibilitat”.