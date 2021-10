L’exterior i l’interior del Palau Firal de Manresa serà l’escenari aquest cap de setmana de la vint-i-tresena edició de la Fira Ecoviure, que posarà a l’abast del públic una trentena d’activitats diferents i una setantena d’expositors vinculats a les més variades branques de la sostenibilitat.

La d’avui i demà serà una edició especial perquè significa el retorn a la presencialitat després de l’edició de l’any passat, en la qual es va poder fer alguna activitat com ara el Fòrum Energia i la comissió Ecoviure va acordar valorar-la com a realitzada, encara que molt parcialment.

Així que aquest és un cap de setmana d’estands centrats en la sostenibilitat mediambiental i també d’activitats: xerrades, tallers, contes, pel·lícules, espectacles infantils i tastos (vegeu programació completa en aquesta mateixa pàgina).

Altres particularitats d’aquesta edició de l’Ecoviure han estat l’aposta per les jornades tècniques adreçades als professionals i l’elecció de la mel per a l’espai temàtic del certamen.

Ecoviure va tancar ahir la setmana de jornades professionals amb bones sensacions i la voluntat de donar-hi continuïtat en properes edicions. Per primera vegada, la Fira ha acollit quatre jornades professionals entre setmana, sobre temes com l’agricultura ecològica, la gestió de l’aigua, els residus i les energies renovables, a les quals han assistit gairebé 500 persones, entre públic presencial i online. El president de la comissió organitzadora d’Ecoviure, el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha destacat el fet que l’èxit del Fòrum Energia ha «inspirat la reorientació d’Ecoviure que hem fet aquest any per ser encara més una fira de referència per als professionals».

Les jornades es van tancar ahir amb el Fòrum Energia, una cita ja consolidada al calendari d’Ecoviure i que any rere any reuneix professionals, empreses i administracions per parlar de les darreres tendències en energies renovables. Sota el títol «Estratègies col·laboratives en transició energètica», el fòrum d’enguany s’ha dedicat a tractar un tema menys tècnic dels habituals per centrar-se en l’àmbit organitzatiu i social de la transició energètica, és a dir, de com podem fer la transició energètica entre tots.

La programació d’Ecoviure va oferir ahir al vespre un debat sobre el canvi climàtic i les malalties emergents, en el qual van participar Cristina O’Callaghan, investigadora a l’Institut de Salut Global Barcelona; Salvador Pueyo, investigador i membre del grup Recerca i Decreixement; Salvador Samitier, cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i Maria Sisternas, arquitecta urbanista. La manresana Míriam Santamaria va fer de moderadora.