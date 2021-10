L'interior del Palau Firal de Manresa ha tingut, aquest cap de setmana, una atmosfera i una aroma diferent de l'habitual. S'ha omplert de parades i, miressis on miressis, hi havia cartelleria verda, productes naturals, plantes aromàtiques, entre d'altres. I és que el recinte manresà ha sigut el punt de trobada d'una nova edició de la fira Ecoviure que, després de patir una aturada a causa de les restriccions de l'any passat, s'ha tornat a posar en marxa amb una oferta renovada i més extensa que els anys anteriors.

Una de les principals novetats ha estat les jornades tècniques professoinals. Vol dir que, si fins ara es feia la fira i tothom podia informar-se i comprar els productes exposats a la fira durant el cap de setmana, enguany també han pogut participar en xerrades divulgatives al llarg de tota la setmana. D'aquesta manera, el mercat del Palau Firal ha suposat la culminació d'una setmana sencera dedicada a l'ecologisme.

En total s'han fet quatre jornades dedicades a les energies renovables, a l'aigua, a l'agricultura ecològica i als residus. En total, hi han assistit unes 500 persones. Pel que fa al cap de setmana de fira-mercat, hi han passat unes 3.000 persones. Pol Huguet, el regidor de Ciutat Verda de Manresa i president de la comissió organitzadora d'Ecoviure, assegura que l'assistència ha superat les expectatives «tenint en compte que venim d'un any complicat i que la fira va patir un retrocés a causa de les restriccions de l'any passat».

La mel, un espai temàtic

Una altra de les novetats de l'Ecoviure 2021 ha estat la creació de l'espai temàtic. És a dir que malgrat que la fira ofereix desenes de propostes sobre temàtiques molt diferents, hi ha un producte que ha estat especial i al qual s'hi han dedicat activitats concretes. Aquest any, el producte escollit ha estat la mel, perquè «vam rebre moltes propostes d'aquest producte i vam pensar que seria bona idea fer un espai temàtic només de la mel», explica Pilar Clapers, una de les organitzadores.

Així doncs, s'han programat xerrades sobre la creació i elaboració de la mel, un taller d'elaboració d'espelmes d'abella, un tast de mel i una jornada sobre apiteràpia. La intenció, doncs, és que aquest espai temàtic estigui dedicat, cada any, a un producte diferent.

L'Ecoviure té 23 anys de vida, i els objectius s'han anat renovant a mesura que els temps han anat canviant. «Fa 23 anys, ningú no parlava de l'ecologisme. Ara molta gent compra i consumeix productes ecològics, però la lluita continua. El canvi ha de ser més profund i replantejar-nos la manera que tenim de viure», sentenciava, finalment, Huguet.