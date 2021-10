Sor Lucía Caram ha fet públic aquesta setmana un vídeo en el qual defensa la plataforma d’aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, que ella dirigeix.

En el vídeo, Caram diu que comparteix el neguit de la ciutadania de Manresa pel creixement de les situacions d’inseguretat i de delinqüència que està vivint la ciutat, que atribueix a la crisi econòmica. Alhora, fa notar que «en els últims dies he vist que molta gent atribuïa aquesta realitat a l’efecte crida de la plataforma d’aliments». Sobre això, recorda que «el fet que nosaltres acollim aquestes persones està impedint que molta gent es vegi obligada a haver de robar per poder viure perquè n’hi ha molta que està passant molta necessitat».

Remarca que el 65% dels usuaris de la plataforma són persones derivades dels serveis socials o de la xarxa social que hi ha a Manresa. «Persones que viuen a Manresa i que es coneix qui són. No és gent que hagi vingut aquí per aprofitar-se d’uns recursos que en un altre lloc no tenen». Pel que fa al 35% restant, esmenta que «la majoria de gent són de la classe mitjana de Manresa. Molta gent que ha perdut la feina i les oportunitats a causa de la pandèmia. Per tant, em fa mal i em preocupa que comencem a estigmatitzar un recurs que hem aconseguit construir entre tots els ciutadans en el qual han col·laborat i estan col·laborant tots els manresans i que no és just que alguns, veient que hi ha inseguretat, intentin culpabilitzar i criminalitzar precisament la gent que s’està deixant la pell per ajudar els nostres veïns i veïnes de Manresa que estan patint a causa d’aquesta crisi». Als escèptics amb el funcionament de la plataforma els convida a anar a parlar amb ella i a fer de voluntaris un dia per conèixer-la de prop.