La Fundació Universitària del Bages-UManresa ja té pràcticament tancat el programa d’activitats «Mestres que (es) transformen», adreçat a fomentar la reflexió i el debat entre la comunitat educativa de la ciutat per activar accions de canvi i millora als centres educatius.

En aquest moment ja hi ha tancats un total de dotze diàlegs educatius. El primer se celebrarà el 28 de gener i tractarà sobre llengua, societat i escola. Hi participaran Òscar Andreu, guionista, presentador i director de programes de ràdio i televisió, i Carme Junyent, professora de lingüística. El programa Àgora 2022, un encàrrec de l’Ajuntament de Manresa a la FUB-UManresa en el marc del programa Manresa 2022, es troba en un estadi molt avançat de concreció, però encara està obert per incorporar-hi propostes dels centres educatius de la ciutat.

Un ampli ventall

Alguns dels temes que abordaran els diàlegs educatius de l’Àgora 2022, a partir del febrer fins al juliol del 2022, seran el Lideratge escolar, amb Xavier López, director de l’escola Octavio Paz, i Coral Regí, biòloga i directora de l’escola Virolai; Escola i religions, amb Clara Fons, sociòloga i escriptora, i Agustí Lleyda, mestre jubilat; L’ofici de mestre, amb Jaume Cela, mestre, escriptor i pedagog, i Juli Palou, doctor en filosofia i ciències de l’educació; l’Educació 360, més enllà de l’escola, amb Fathia Benhammou, mestra especialitzada en educació infantil, i Montserrat Pedreira, directora dels estudis de grau d’educació infantil de la Facultat de Ciències Socials de la UVic-UCC; Eines digitals, ús i addiccions, amb Dominica Diez, psicòloga clínica, experta en joc psicològic i addiccions, i Rosa Vila, mestra i bibliotecària; Escola i filosofia, amb Irene de Puig, directora del Grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia, i Francesc Torralba, filòsof i teòleg; La bellesa de la vida, amb Eva Bach, mestra i experta en desenvolupament personal, intel·ligència emocional i comunicació, i Joan Soler, president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages.