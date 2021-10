L’Ajuntament de Manresa iniciarà el 20 d’octubre una formació en línia sobre la gestió emocional com a eina educativa amb l’objectiu de promoure la salut emocional dels docents i, alhora, dotar-los de recursos per poder transferir aquests coneixements a l’alumnat. El curs s’adreça especialment a professorat i educadors i educadores. Serà un total de 20 hores lectives repartides en 7 sessions a través de videoconferència en horari de 18 a 20 h i 6 hores més de treball personal.

Atesa la bona acollida de formacions anteriors, des del servei d’Ensenyament de l’Ajuntament i el projecte Lotus 2022, que forma part del programa educatiu de Manresa 2022, s’ofereix un nou curs sobre la gestió emocional com a eina educativa. S’incorpora també com a organitzador el Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu del Bages per tal d’aprofundir en tot el que aporta aquest taller a l’àmbit educatiu.

La formació que es proposa és una eina per promoure la salut emocional dels docents i fer-los conscients de les seves emocions i dotar-los de recursos per a la seva gestió de tal manera que pugui produir-se una transferència d’aquests coneixements a l’alumnat.

Els objectius que es pretenen en aquest curs són conèixer el model de les 5 competències de la Gestió Emocional per tal de percebre, comprendre i regular els estats emocionals propis i aliens; conèixer i practicar estratègies per reduir la presència dels estats emocionals desagradables i desenvolupar la capacitat per a autogenerar-se emocions positives en l’àmbit laboral i personal; acceptar el dret i el deure de buscar el mateix benestar i el de la comunitat educativa; desenvolupar mecanismes per a l’assoliment dels objectius i fites, entre altres aspectes que es tractaran.