L’Oficina Jove del Bages organitza quatre xerrades sobre l’emancipació juvenil. Les xerrades programades són «Tens problemes per pagar l’habitatge?», que donarà a conèixer els ajuts que hi ha per pagar el lloguer. Serà online (trucada Google Meet), el dimecres 13 d’octubre, de 16 a 17.30 h. La segona informarà de les opcions per tenir una experiència laboral internacional. La xerrada serà online (Instagram Live), el dilluns 18 d’octubre, de 16 a 17 h.

«La gestió emocional en la gestió del conflicte» és la tercera i donarà pautes per ajudar el jovent a resoldre els conflictes de la manera més saludable i aprendre a gestionar les mateixes emocions. S’adreça a joves de més de 12 anys i tindrà lloc de forma presencial al Casal de Joves La Kampana (plaça Icària, s/n) el dijous 21 d’octubre de 17.30 a 19.30 h.

La darrera és «Selfie, jo puc!», i treballarà l’autoestima, l’autoconcepte i la motivació acadèmica. S’adreça a joves d’entre 14-25 anys. La xerrada serà online (trucada Google Meet) el divendres 12 de novembre, de 17 a 19 h. Les inscripcions es poden fer a www.manresajove.cat. Més informació per WhatsApp al 676 66 41 42.